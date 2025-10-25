Ora solare
Ora solare
Attualità

Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica

L'ora legale sarà ripristinata il 29 marzo 2026

Trani - sabato 25 ottobre 2025 15.04
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre si torna all'ora solare: alle 3 del mattino, le lancette dovranno essere spostate indietro di un'ora, segnando le 2. Un piccolo gesto che segna il cambio di stagione e che regalerà a tutti un'ora di sonno in più.

Il ritorno all'ora solare chiude ufficialmente il periodo di ora legale, durato sette mesi, durante i quali – secondo i dati forniti da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale – si è registrato un risparmio economico complessivo di oltre 90 milioni di euro grazie alla riduzione dei consumi energetici.

Nel frattempo, resta in sospeso la proposta della Commissione europea di abolire il cambio tra ora legale e ora solare: presentata nel 2018, non ha più avuto seguito, finendo di fatto nel dimenticatoio.

Il cambio orario sarà automatico per smartphone e dispositivi digitali connessi a internet, mentre occorrerà regolare manualmente orologi da parete, sveglie analogiche e altri strumenti non digitali.

L'ora solare accompagnerà le giornate fino al 29 marzo 2026, quando – salvo cambiamenti – torneremo all'ora legale.
