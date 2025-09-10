Torna Super Trani, la fiera dei fumetti e dei giochi

È ufficiale! La tanto attesa SuperTrani, la Fiera del Fumetto e dei Giochi, si terrà a Trani il 13 e 14 settembre 2025 nella splendida location di Largo Pastore, sul porto. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, cosplay e molto altro.Proprio per la sua location, la mascotte rappresenta uno squalo e si chiama Straa, disegnata dal giovane artista Savio Lavacca, in arte Saviartbook.Quest'anno, la fiera promette un'esperienza ancora più coinvolgente, con una programmazione ricca di eventi, incontri e attività per tutti. Sarà il punto di riferimento per i fan delle storie a fumetti e degli universi immaginari, un'occasione per scoprire nuovi autori, partecipare a workshop, interagire con gli artisti e, soprattutto, divertirsi con una vasta selezione di giochi da tavolo, giochi di ruolo e videogiochi.Il 13 settembre la fiera avrà inizio alle ore 16, mentre Domenica 14 settembre partirà dalle ore 11 fino al termine della serata.Cosa aspettarsi:Ospiti speciali: autori, illustratori, e professionisti del fumetto. Ma anche artisti musicali come Gotik, La Ciurma, Chicken Gally e Kris la cantante. E molti altri ancora!Tornei di giochi: dal classico gioco da tavolo alle competizioni di videogiochi, per mettere alla prova le proprie abilità.Gara Cosplay: una sfilata di costumi con premio al miglior partecipante.L'ingresso è aperto a tutti, con costo a biglietto di €3. I bambini sotto i 5 anni e le persone con evidenti disabilità non pagheranno il biglietto. Si avvisa inoltre che non sarà possibile l'acquisto tramite Pos. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica, immerso nel mondo del fumetto, dei giochi e della cultura pop!Per maggiori informazioni, programma completo e acquisto biglietti, vieni a trovarci a "La fumetteria", in via Ragazzi del 99, Trani e seguici sui nostri canali social!