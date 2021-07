Tradizione e futuro: Nugnes 1920 con nuovi spazi nell'antico Palazzo Pugliese

C'è qualcosa di nuovo oggi a Palazzo Pugliese, anzi d'antico: fra lo spazio e il tempo, la tradizione ed il futuro, la storica costruzione che si affaccia di corso Vittorio Emanuele si illumina ancora con Nugnes 1920, store di abbigliamento e icona della moda, dell'eleganza e del lusso, grazie a un secolo di tradizione sartoriale tramandata per generazioni con continua professionalità.E proprio qui è racchiusa la storia della famiglia Nugnes, una storia imbastita dalle sapienti mani del nonno Giuseppe, cucita e confezionata dai suoi figli Francesco e Antonio e trasformata in una realtà aziendale da suo nipote Giuseppe "Beppe" Nugnes. E' la storia di tre generazioni di uomini e donne di una famiglia che dal 1920 segna la strada della moda in Puglia. Ora Nugnes ha ampliato la sua nuova "casa" a Trani, con i brand internazionali che luccicano sotto gli archi affrescati, i marmi e il fashion moderno, una location unica, da far invidia anche ai più grandi nomi delle moda nelle capitali europee."Il mio mestiere interpreta il fascino delle storie in evoluzione" spiega infatti Beppe, sommerso da abbracci e complimenti sulla terrazza dell'antico Palazzo nobiliare. La lunga tradizione sartoriale della famiglia Nugnes è alla base del suo modus operandi, e grazie alla collaborazione con i più grandi brands, attinge da loro ispirazione per i mood e per le ultime tendenze."Beppe Nugnes, prim'ancora di essere un amico, è un rampante imprenditore del fashion che ha avuto la forza ed il coraggio di fare di un marchio familiare storico della nostra città, un brand ormai a livello internazionale" sottolinea anche il sindaco, Amedeo Bottaro. Beppe, che oggi viene definito dalla rivista internazionale Forbes come "uno dei migliori buyer per il vostro guardaroba" la prima lezione da imprenditore l'ha imparata dal nonno: "La moda cambia continuamente", interpretando e coniugando al meglio queste parole. Complimenti sinceri, da tutta la città.