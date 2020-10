Trani, anche il "Dino Risi" sospende le attività

"Alziamo bandiera bianca a malincuore perché abbiamo seguito il triste destino delle sale cinematografiche e dei luoghi preposti alla cultura. La nostra missione e' temporaneamente sospesa": così Lorenzo Procacci Leone, patron di quel delizioso tempio di "cinema, teatro, jazz corner e molto altro", comunica una decisione che mai avrebbe voluto prendere. Solo qualche settimana fa, il 9 ottobre, il Circolo aveva riaperto applicando precisi protocolli di sicurezza nel rispetto di tutte le normative e precauzioni, programmando rassegne su Wertmuller e Jim Jarmusch per esempio, e non soltanto.Poi i numeri del Covid, e le disposizioni del Dpcm che colpiscono non solo le attività di ristorazione ma anche quella di teatro, musica, cinema, cultura."Purtroppo ci siamo illusi che fosse solo una questione di possibilità. Ma siamo andati oltre grazie all'impegno comune di amici meravigliosi. Poi però - spiega Procacci Leone - e' diventata una questione di volontà. E con la volontà e' molto più difficile perché siamo ormai sconnessi da dimensioni reali, dalle nostre rispettive sensazioni e percezioni. Sarà difficile riappropriarsi di un equilibrio. Ma non è un ragionamento disfattista. E' semplicemente concreto. La paura e' un nemico più oscuro delle stesse ragioni che la alimentano". Cultura "sospesa" anche a Trani.