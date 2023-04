Trani ancora su Rai 1 con la cucina del Venerdì Santo

"Noi in Puglia diciamo che le frise le bagnamo": c'è tutta la tranesità della nostra cucina nelle ricette di Mario Musci, chef del ristorante Gallo e oggi ospite di Uno Mattina per raccontare modi di cucinare il pesce il venerdì santo.Ma sicuramente per ogni occasione ci saranno state moltissime persone a prendere appunti dei consigli dello chef biscegliese, che con disinvoltura e simpatia ha raccontato i modi di riprodurre le sue creazioni gastronomiche ma belle come opere d'arte; anche se sarà difficile nel resto d'Italia riuscire a trovare prelibatezze come i nostri sgombri, le burratine, e quell' extra vergine con cui ha ghirigorato le tre ricette presentate.Massimiliano Ossini, che Trani la conosce bene non solo nella sua bellezza ma anche nelle eccellenze enogastronomiche, scherzava con gli ospiti in studio quanto alla difficoltà di resistere al profumo, ai colori,all'invito di quelle portate: i cavatelli con la triglia cozze e pecorino impiattati in un guscio di pane,lo sgombro unito ai pomodorini per una frisa al sapore di Mediterraneo, il carpaccio di pesce con verdure croccanti.Un altro invito alla nostra città che prende per la gola, sicuramente una vetrina importante in questi giorni che avviano ufficialmente la stagione turistica qui a Trani.