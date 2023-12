Trani Autism Friendly annuncia il nuovo progetto Cooking Aut

Nuova avventura per i ragazzi del Trani Autism Friendly che con Cooking Aut avranno occasione di affiancare i cuochi stellati dei ristoranti di Trani grazie all'accordo siglato tra Fabrizio Ferrante, vice sindaco e promotore del progetto TAF, Michele Matera, rinomato ristoratore tranese e rappresentante dell'associazione ristoratori di Trani, e il dirigente scolastico dell'Istituto Aldo Moro di Trani Michele Buonvino nella sala Ronchi della Biblioteca comunale di Trani."Gli studenti più meritevoli dell'Istituto alberghiero Aldo Moro di Trani potranno prepararsi con chef professionisti ed entrare nel mondo del lavoro", annuncia Fabrizio Ferrante, e aggiunge: "esattamente come i ragazzi che hanno trovato un impiego regolarmente retribuito e a tempo indeterminato in diversi altri settori grazie alla preziosa collaborazione di imprenditori tranesi che hanno creduto nel progetto Taf". E conclude: "Vogliamo alzare l'asticella e far passare un messaggio estremamente semplice, rendere indipendenti le persone con disturbo dello spettro autistico oltre i 18 anni, accompagnarle in un reale percorso di inclusione sociale".I dati sono in preoccupante aumento, ed è la dott.ssa Brigida Figliolia, responsabile del Cat di Andria, a fornire un quadro chiaro della situazione nella provincia Bat: "Nel 2015 i casi di autismo diagnosticati erano 200, quest'anno siamo arrivati a 1800, dobbiamo fare attenzione a questi numeri che iniziano ad essere preoccupanti". Figliolia prosegue: "Abbiamo bisogno di un dialogo costante con le famiglie che finalmente ora si fidano di noi e vengono a cercarci, mentre fino a pochi anni fa scappavano via spaventate". Un plauso è arrivato anche dalla dottoressa Tiziana Di Matteo, direttrice generale Asl Bat, per l'eccellente lavoro svolto pur nelle difficoltà organizzative relative alla carenza di personale e soprattutto per l'esempio virtuoso che Trani Autism Friendly rappresenta per le altre città della provincia e non solo.Il sindaco Amedeo Bottaro è entusiasta della strada intrapresa dal progetto: "Il Taf è un progetto cresciuto nel tempo e dobbiamo ringraziare Fabrizio Ferrante per l'impegno costante che nel tempo è riuscito a creare un fermento tra le istituzioni, con l'impegno di asl e comune che si sta espandendo a tutti coloro che vi lavorano, un entusiasmo tangibile per ogni passo compiuto, è un progetto che sta oltrepassando i limiti cittadini e non possiamo che esserne orgogliosi, vogliamo tutti partecipare ai progressi per rendere questi ragazzi cittadini attivi", con un particolare ringraziamento al dirigente agli affari Generali e Udp Attolico e tutti i collaboratori.Testimonianze importanti anche dai dirigenti scolastici di diversi istituti della città tra cui la Beltrani, la Baldassarre, la Palumbo e la Petronelli, il cui auspicio è comune: lavorare sulla continuità educativa come strumento fondamentale per accompagnare i progressi degli studenti con disturbo dello spettro autistico. Intervento della consigliera regionale Debora Ciliento che ha ribadito il proprio impegno nel portare all'attenzione del consiglio regionale tematiche tanto care alla sua professione di educatrice da sempre in prima linea rispetto alle tematiche sociali.