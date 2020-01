Trani Autism Friendly, oggi il primo incontro di formazione in biblioteca

Oggi, sabato 25 gennaio alle 9, presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, comincia il corso di formazione del progetto Trani Autism Friendly. Il primo appuntamento vedrà protagoniste le responsabili del Centro autismo territoriale della Asl Bat. La Città di Trani è stata la prima del sud Italia a realizzare questa iniziativa. che ha visto l'adesione di numerosi soggetti Istituzionali e di privati.La finalità è quella di realizzare una rete di servizi in grado di poter far fronte alle esigenze delle famiglie speciali e rendere più accogliente per tutti la città di Trani. Al via, dunque, il percorso formativo, a cura dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Trani, che doterà il personale di esercizi, servizi ed attività aderenti di un livello di conoscenza di comportamenti base da adottare nell'accoglienza e di misure minime di adeguamento alle esigenze speciali degli ambienti fisici delle attività con la supervisione della Asl Bat«Il futuro dei nostri ragazzi e delle famiglie è nelle vostre mani», ha dichiarato il promotore del progetto nonché presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ferrante.