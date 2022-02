Trani, cane e uomo finiscono in un pozzo: tratti in salvo dai vigili del fuoco

Un salvataggio straordinario quello compiuto questa mattina dai vigili del fuoco giunti da Barletta per trarre in salvo un cane e un uomo finiti in una vasca di recupero acque piovane profonda 10 metri. Il fatto è avvenuto in un'azienda agricola nelle campagne di Trani (poco dopo Capirro): l'animale si era avvicinato al pozzo per bere ma è improvvisamente caduto al suo interno.In suo soccorso è giunto subito un collaboratore che nel tentativo di tirarlo fuori è caduto anche lui: immediata la chiamata ai soccorsi. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno compiuto una lunga e faticosa operazione di salvataggio durata diverso tempo prima di trarre in salvo entrambi. Sul posto è giunta anche una volante della Polizia locale e il 118.