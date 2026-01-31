Trani capitale del Vintage: Domenica 1° Febbraio
Trani capitale del Vintage: Domenica 1° Febbraio
Attualità

Trani capitale del Vintage: Domenica 1° Febbraio torna la caccia al tesoro in Piazza della Repubblica

Edizione Speciale dall'alba al tramonto (08-21): un tuffo nel passato tra antiquariato, modernariato e collezionismo

Trani - sabato 31 gennaio 2026 14.25
Dimenticate la solita domenica pigra. Domenica 1° febbraio 2026, Trani si sveglia con un'energia diversa, quella delle grandi occasioni. Piazza della Repubblica è pronta a trasformarsi in un enorme, vibrante salotto a cielo aperto per l'attesissima Edizione Speciale della Mostra dell'Antiquariato e del Modernariato. Con il Patrocinio del Comune di Trani, dalle 08:00 del mattino fino alle 21:00, ad ingresso libero, il centro cittadino diventerà una macchina del tempo. Dopo il successo travolgente delle edizioni autunnali, che hanno visto una partecipazione record e una qualità espositiva sempre crescente, la febbre del vintage torna a salire.

Perché non potete mancare? Perché non è il solito mercatino: è un'esperienza. Passeggiando tra gli stand, vi sembrerà di respirare l'aria dei famosi flea market di Londra o Parigi, ma con la bellezza e il calore della nostra Puglia. Espositori, artigiani e collezionisti ci aspettano per proporre veri e propri gioielli del passato. Cosa potrete scovare? La caccia all'affare è aperta a tutti:
  • Nostalgia pura: Giocattoli ormai introvabili che vi faranno tornare bambini in un istante.
  • Cultura: Libri rari, stampe d'epoca e vinili che hanno fatto la storia della musica.
  • Design e Arredo: Pezzi unici di modernariato che danno carattere alla casa, mobili antichi restaurati e sculture.
  • L'introvabile: Oggetti curiosi, artigianato di qualità e quel "pezzo unico" che stavate cercando da sempre e non sapevate dove trovare.
  • Bigiotteria: pezzi particolari vintage e nuovi da creare
Un rito collettivo La bellezza di questo evento, ormai consolidato negli anni, non sta solo negli oggetti, ma nelle persone. Piazza della Repubblica diventerà il luogo d'incontro per eccellenza: il brusio delle trattative, il piacere della scoperta, le chiacchiere tra esperti e semplici curiosi. Trani conferma la sua vocazione di città viva, capace di attrarre visitatori anche dalle città limitrofe, offrendo uno spazio di qualità dove il passato incontra il presente. Non fatevelo raccontare. Che siate collezionisti esperti a caccia del colpo grosso o semplicemente in cerca di una passeggiata diversa dal solito, domenica 1° febbraio la magia è a Trani.
  • Antiquariato
Altri contenuti a tema
Il mercatino dell’antiquariato torna in piazza domenica 27 ottobre Vita di città Il mercatino dell’antiquariato torna in piazza domenica 27 ottobre Il primo incontro si è tenuto a fine settembre, con una grande partecipazione di artigiani e avventori; ora si vuole replicare
Mercato dell'antiquariato, oggi protagonista in piazza della Repubblica Eventi e cultura Mercato dell'antiquariato, oggi protagonista in piazza della Repubblica Viaggio tra antico e moderno. Sarà aperto fino alle ore 22
Piazza Longobardi, oggi torna la mostra mercato dell'Antiquariato Vita di città Piazza Longobardi, oggi torna la mostra mercato dell'Antiquariato Il nuovo luogo individuato dall'amministrazione soffre della mancanza di parcheggi
Domenica in piazza Longobardi l’esperimento del baratto Vita di città Domenica in piazza Longobardi l’esperimento del baratto Nel mercatino possibile fare scambi. Ecco com’è nata l’idea
Trani, derby dell’antiquariato in vista Vita di città Trani, derby dell’antiquariato in vista Due manifestazioni simili lo stesso giorno: il 28 luglio
C'è l'antiquariato, un po’ di vita in piazza Longobardi Vita di città C'è l'antiquariato, un po’ di vita in piazza Longobardi Torna il mercatino, sostenuto da un comitato di quartiere
Piazza Longobardi ospiterà il mercatino dell’antiquariato Vita di città Piazza Longobardi ospiterà il mercatino dell’antiquariato Dal 23 giugno, ogni quarta domenica del mese
«Revocate il patrocinio a L’Antiquaria» Cronaca «Revocate il patrocinio a L’Antiquaria» Un’associazione locale scrive al Comune: c’è un contenzioso aperto
Pomeriggi di creatività alla Biblioteca Bovio: con "Tramare " gli adulti riscoprono gli antichi mestieri tra stoffe e libri
31 gennaio 2026 Pomeriggi di creatività alla Biblioteca Bovio: con "Tramare" gli adulti riscoprono gli antichi mestieri tra stoffe e libri
Trani Autism Friendly: cucina, intelligenza artificiale e autonomia per i ragazzi di Time Aut
31 gennaio 2026 Trani Autism Friendly: cucina, intelligenza artificiale e autonomia per i ragazzi di Time Aut
Gradinata, primo passo compiuto. Scaringi: “È solamente l’inizio. Direttore sportivo? Vi spiego”
31 gennaio 2026 Gradinata, primo passo compiuto. Scaringi: “È solamente l’inizio. Direttore sportivo? Vi spiego”
Assoturismo tende la mano al Comune: "Rapporti solidi, non cerchiamo lo scontro. Sulla Tassa di Soggiorno lavoriamo insieme per correggere il tiro "
31 gennaio 2026 Assoturismo tende la mano al Comune: "Rapporti solidi, non cerchiamo lo scontro. Sulla Tassa di Soggiorno lavoriamo insieme per correggere il tiro"
Sicurezza, scuola e dibattito: parola agli studenti di Trani
31 gennaio 2026 Sicurezza, scuola e dibattito: parola agli studenti di Trani
Bilancio 2026, Mariagrazia Cinquepalmi (Trani2026) smonta la narrazione del risanamento
31 gennaio 2026 Bilancio 2026, Mariagrazia Cinquepalmi (Trani2026) smonta la narrazione del risanamento
Revisore contabile cercasi al Comune di Trani, incarico da 20mila euro
31 gennaio 2026 Revisore contabile cercasi al Comune di Trani, incarico da 20mila euro
Trani in marcia per la Pace: Azione Cattolica unisce le confessioni cristiane in un grande abbraccio ecumenico
31 gennaio 2026 Trani in marcia per la Pace: Azione Cattolica unisce le confessioni cristiane in un grande abbraccio ecumenico
Esperto legale cercasi al Comune di Trani
31 gennaio 2026 Esperto legale cercasi al Comune di Trani
La Regione delibera il piano di riduzione delle liste d’attesa: nella Asl BT obj da smaltire 20.220 prestazioni
30 gennaio 2026 La Regione delibera il piano di riduzione delle liste d’attesa: nella Asl BT obj da smaltire 20.220 prestazioni
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.