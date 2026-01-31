Attualità
Trani capitale del Vintage: Domenica 1° Febbraio torna la caccia al tesoro in Piazza della Repubblica
Edizione Speciale dall'alba al tramonto (08-21): un tuffo nel passato tra antiquariato, modernariato e collezionismo
Trani - sabato 31 gennaio 2026 14.25
Dimenticate la solita domenica pigra. Domenica 1° febbraio 2026, Trani si sveglia con un'energia diversa, quella delle grandi occasioni. Piazza della Repubblica è pronta a trasformarsi in un enorme, vibrante salotto a cielo aperto per l'attesissima Edizione Speciale della Mostra dell'Antiquariato e del Modernariato. Con il Patrocinio del Comune di Trani, dalle 08:00 del mattino fino alle 21:00, ad ingresso libero, il centro cittadino diventerà una macchina del tempo. Dopo il successo travolgente delle edizioni autunnali, che hanno visto una partecipazione record e una qualità espositiva sempre crescente, la febbre del vintage torna a salire.
Perché non potete mancare? Perché non è il solito mercatino: è un'esperienza. Passeggiando tra gli stand, vi sembrerà di respirare l'aria dei famosi flea market di Londra o Parigi, ma con la bellezza e il calore della nostra Puglia. Espositori, artigiani e collezionisti ci aspettano per proporre veri e propri gioielli del passato. Cosa potrete scovare? La caccia all'affare è aperta a tutti:
Perché non potete mancare? Perché non è il solito mercatino: è un'esperienza. Passeggiando tra gli stand, vi sembrerà di respirare l'aria dei famosi flea market di Londra o Parigi, ma con la bellezza e il calore della nostra Puglia. Espositori, artigiani e collezionisti ci aspettano per proporre veri e propri gioielli del passato. Cosa potrete scovare? La caccia all'affare è aperta a tutti:
- Nostalgia pura: Giocattoli ormai introvabili che vi faranno tornare bambini in un istante.
- Cultura: Libri rari, stampe d'epoca e vinili che hanno fatto la storia della musica.
- Design e Arredo: Pezzi unici di modernariato che danno carattere alla casa, mobili antichi restaurati e sculture.
- L'introvabile: Oggetti curiosi, artigianato di qualità e quel "pezzo unico" che stavate cercando da sempre e non sapevate dove trovare.
- Bigiotteria: pezzi particolari vintage e nuovi da creare