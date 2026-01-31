Trani capitale del Vintage: Domenica 1° Febbraio torna la caccia al tesoro in Piazza della Repubblica

Nostalgia pura: Giocattoli ormai introvabili che vi faranno tornare bambini in un istante.

Giocattoli ormai introvabili che vi faranno tornare bambini in un istante. Cultura: Libri rari, stampe d'epoca e vinili che hanno fatto la storia della musica.

Libri rari, stampe d'epoca e vinili che hanno fatto la storia della musica. Design e Arredo: Pezzi unici di modernariato che danno carattere alla casa, mobili antichi restaurati e sculture.

Pezzi unici di modernariato che danno carattere alla casa, mobili antichi restaurati e sculture. L'introvabile: Oggetti curiosi, artigianato di qualità e quel "pezzo unico" che stavate cercando da sempre e non sapevate dove trovare.

Oggetti curiosi, artigianato di qualità e quel "pezzo unico" che stavate cercando da sempre e non sapevate dove trovare. Bigiotteria: pezzi particolari vintage e nuovi da creare

Dimenticate la solita domenica pigra., Trani si sveglia con un'energia diversa, quella delle grandi occasioni. Piazza della Repubblica è pronta a trasformarsi in un enorme, vibrante salotto a cielo aperto per l'attesissima. Con il, dalle, ad ingresso libero, il centro cittadino diventerà una macchina del tempo. Dopo il successo travolgente delle edizioni autunnali, che hanno visto una partecipazione record e una qualità espositiva sempre crescente, la febbre del vintage torna a salire.Perché non è il solito mercatino: è un'esperienza. Passeggiando tra gli stand, vi sembrerà di respirare l'aria dei famosi flea market di Londra o Parigi, ma con la bellezza e il calore della nostra Puglia. Espositori, artigiani e collezionisti ci aspettano per proporre veri e propri gioielli del passato.La caccia all'affare è aperta a tutti:La bellezza di questo evento, ormai consolidato negli anni, non sta solo negli oggetti, ma nelle persone. Piazza della Repubblica diventerà il luogo d'incontro per eccellenza: il brusio delle trattative, il piacere della scoperta, le chiacchiere tra esperti e semplici curiosi. Trani conferma la sua vocazione di città viva, capace di attrarre visitatori anche dalle città limitrofe, offrendo uno spazio di qualità dove il passato incontra il presente. Non fatevelo raccontare. Che siate collezionisti esperti a caccia del colpo grosso o semplicemente in cerca di una passeggiata diversa dal solito,la magia è a Trani.