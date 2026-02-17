Speciale
Trani si trasforma in una "Macchina del Tempo": domenica 22 febbraio tornano i Mercatini d’Autore
Tra antiquariato, collezionismo e artigianato: un viaggio sensoriale nel cuore pulsante della Perla dell'Adriatico
Trani - martedì 17 febbraio 2026 11.17
C'è un momento magico, la domenica mattina a Trani, in cui il rumore del mare in lontananza si fonde con il brusio dei collezionisti e il profumo della carta antica. In Piazza della Repubblica, l'atmosfera cambia: non è più solo una piazza, ma un corridoio sospeso tra passato e presente. È qui che il fascino del vintage e dell'antiquariato prende vita, regalando ai visitatori un'esperienza sensoriale che va ben oltre il semplice acquisto: dalle 08:00 alle 21:00 di domenica 22 febbraio vanno in scena i nostri ricordi.
Un Salotto di Qualità e Tradizione ed il rito della domenica
Da oltre 14 anni, questa manifestazione trasforma il centro cittadino in un piccolo museo a cielo aperto, curato nei minimi dettagli. Non è un mercato qualunque: è una galleria itinerante che ospita 35 espositori selezionati con rigore, pronti a svelare tesori provenienti dalle province di BAT, Bari, Foggia, ma anche dalle terre campane di Salerno e Benevento. Camminare tra gli stand significa perdersi tra:
Non lasciamo che siano gli altri a raccontarcelo, andiamo a scovare le nostre meraviglie: tra un libro dimenticato e un oggetto di design d'altri tempi, il pezzo mancante della nostra collezione ci aspetta a Trani, per trasformare una semplice domenica in un ricordo indimenticabile! Ecco l' agenda dei prossimi appuntamenti in Piazza della Repubblica:
Non lasciamo che siano gli altri a raccontarcelo, andiamo a scovare le nostre meraviglie: tra un libro dimenticato e un oggetto di design d'altri tempi, il pezzo mancante della nostra collezione ci aspetta a Trani, per trasformare una semplice domenica in un ricordo indimenticabile! Ecco l' agenda dei prossimi appuntamenti in Piazza della Repubblica:
- Domenica 22 Febbraio
- Domenica 22 Marzo
- Domenica 26 Aprile