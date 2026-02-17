Trani si trasforma in una "Macchina del Tempo": domenica 22 febbraio tornano i Mercatini d’Autore

Arredi d'epoca e Collezionismo: Dove ogni oggetto, dalla vecchia radio al mobile restaurato, sembra voler sussurrare la sua storia.

Domenica 22 Febbraio

Domenica 22 Marzo

Domenica 26 Aprile

C'è un momento magico, la domenica mattina a Trani, in cui il rumore del mare in lontananza si fonde con il brusio dei collezionisti e il profumo della carta antica. In, l'atmosfera cambia: non è più solo una piazza, ma un corridoio sospeso tra passato e presente. È qui che il fascino dele dell'prende vita, regalando ai visitatori un'esperienza sensoriale che va ben oltre il semplice acquisto:vanno in scena i nostri ricordi.Da oltre, questa manifestazione trasforma il centro cittadino in un piccolo museo a cielo aperto, curato nei minimi dettagli. Non è un mercato qualunque: è una galleria itinerante che ospitacon rigore, pronti a svelare tesori provenienti dalle province di, ma anche dalle terre campane di. Camminare tra gli stand significa perdersi tra:Il mercatino è un rito lento, fatto di sguardi attenti e scoperte inaspettate. Dalle, la piazza diventa il luogo ideale per una passeggiata che nutre l'anima. Che siate cacciatori di rarità o semplici curiosi, l'energia che si respira tra questi banchi è contagiosa: è la passione per il bello che resiste al tempo e che ci fa tornare indietro nel tempo. Passeggiare tra gli stand significa regalarsi un'emozione che profuma di nostalgia e creatività.Non lasciamo che siano gli altri a raccontarcelo, andiamo a scovare le nostre meraviglie: tra un libro dimenticato e un oggetto di design d'altri tempi, il pezzo mancante della nostra collezione ci aspetta a Trani, per trasformare una semplice domenica in un ricordo indimenticabile! Ecco l' agenda dei prossimi appuntamenti in Piazza della Repubblica: