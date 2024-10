Il mercatino dell’antiquariato torna in piazza domenica 27 ottobre

Domenica 27 ottobre 2024, dalle ore 8:30 alle 21:00, gli artigiani e i collezionisti di tutta la Puglia si riuniranno nuovamente in piazza della Repubblica per esporre oggetti di antiquariato e modernariato, chi per professione e chi per passione. L'invito dell'organizzazione è sempre lo stesso: cercare l'unicità in un mondo di consumismo sfrenato. I cittadini sono invitati a partecipare.