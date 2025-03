Trani e Canosa di Puglia (BAT): servizi straordinari di controllo del territorio “alto impatto” e controlli amministrativi della Polizia di Stato.

Proseguono servizi straordinari di controllo del territorio e i controlli amministrativi disposti dal Questore di Barletta Andria Trani al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini della sesta provincia pugliese. Nei giorni scorsi, nelle città di Trani e Canosa di Puglia, i poliziotti della Questura di Via dell'Indipendenza, coadiuvati dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e di Sicurezza e dai Commissariati competenti per territorio, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Bari, hanno effettuato mirate attività di controllo del territorio ed alle attività commerciali.Nell'ambito di tali verifiche, sono stati effettuati accessi presso 6 centri scommesse e sale slot e 3 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e, nell'occasione, sono state contestate 7 violazioni ed elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 9.000 euro ai relativi gestori. Inoltre, sono state controllate 231 persone, di cui 68 con pregiudizi di polizia, e denunciato un soggetto per detenzione di stupefacente per uso personale ai sensi dell'art. 75 d.p.r. 309/90.Nel contempo sono stati attuati specifici dispositivi operativi sulle arterie di maggior traffico veicolare che hanno permesso di controllare 98 veicoli, contestare 8 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirare 2 patenti. I servizi straordinari andranno avanti anche nelle prossime settimane in tutte le città sesta provincia pugliese.