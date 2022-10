"Trani e l'Archivio di Stato", programmate iniziative a sostegno della istituzione

Lo scorso 7 ottobre si è tenuto presso la Associazione Croce Bianca di Trani un incontro sul temanel quale sono state esposte le iniziative intraprese dal "comitato spontaneo pro Archivio di Stato a Trani" per tentare di scongiurare la istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato a Barletta, secondo quanto comunicato dalla Prefettura della Provincia Barletta – Andria – Trani nel mese di ottobre del 2021, in occasione di un incontro cui ebbe a partecipare anche il Sindaco della Città di Trani, Amedeo Bottaro.E fu quest'ultimo a confermare in un'intervista televisiva di aver prestato il consenso a tale iniziativa contraria a quanto, invece, era stato deliberato nel 2008 da tutti i sindaci della provincia B.A.T. ed assentito dal Commissario Prefettizio Capriulo e dal Direttore Generale degli Archivi di Stato.Una iniziativa personale del Sindaco di Trani, non avallata da alcun preciso indirizzo politico a tal punto che il Consiglio Comunale di Trani, in data 21.04.2022, "esprimeva la ferma volontà politica di istituire la Sede dell'Archivio di Stato della provincia Barletta-Andria-Trani nella città di Trani, già Sede di Sezione Provinciale di Archivio di Stato ubicata presso Palazzo Valenzano".Nell'incontro sono state programmate iniziative a sostegno della istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato nella città di Trani con l'impegno dei referenti delle associazioni cittadine presenti, di programmare eventi per rendere fruibile e far conoscere i tesori del patrimonio documentario di uno scrigno unico di storia del territorio, con la collaborazione delle istituzioni locali e della direzione della Sezione di Trani.