Trani e l'Archivio di Stato, un incontro per discutere delle iniziative messe in campo

Venerdì 7 ottobre p.v. alle ore 19.00 presso la Associazione Croce Bianca di Trani in Via E. Fusco n.57, il comitato spontaneo pro Archivio di Stato a Trani, con il supporto della stessa Croce Bianca, del Club Unesco di Trani, del Lions Club Ordinamenta Maris di Trani, del Rotary Club Trani, dell'Associazione Articolo 97, dell'Associazione Progetto Bovio, della Università Popolare di Santa Sofia, di Italia Nostra Presidio di Trani, de Le Avvocate Italiane e di Ambiente Puglia, terrà un incontro sul tema "Trani e l'Archivio di Stato".Si parlerà delle iniziative assunte a sostegno della istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato nella città di Trani, nell'antico e prestigioso Palazzo Valenzano; si discuterà, altresì, di progetti da sottoporre alla direzione dell'Archivio di Stato per rendere usufruibile e partecipata la attuale Sezione di Trani, anche mediante visite guidate ed inserimento nei percorsi turistico-culturali.L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, agli amministratori di buona volontà, alle associazioni anche di volontariato ed, in particolare, a tutti coloro che, per motivi professionali o di studio, conoscono i fondi archivistici al fine di collaborare all'organizzazione degli eventi.