«Trani è una città Covid free»: guarito anche l'ultimo caso

Raggiunta oggi la quota zero in città

Dopo lunghi mesi di lotta al Coronavirus, quella di oggi a Trani è una giornata importante. Venerdì 12 giugno segna il raggiungimento della quota zero, un dato che riempie di gioia prima di tutto per la salute di tutti i cittadini e poi per la bella stagione ormai iniziata. «Trani è una città Covid free», ad annunciarlo è stato il sindaco Bottaro sul suo profilo Facebook.In città erano stati registrati in tutto 30 contagi, di cui 6 decessi e ora, finalmente, si può dire 24 guariti.