Trani, effetto Covid negativo anche per l'economia locale

Effetto Covid disastroso anche sull'economia cittadina: non per il contagio ma per gli effetti a catena che la pandemia sta avendo sulle attività economiche, un altro esercizio commerciale (dopo i numerosi già visti nel corso di questi mesi) chiude i battenti, cancellando anche i sogni e le speranze di chi in questo investimento aveva creduto e puntato tutto.E questa volta tocca al "Bacio nero" di via delle Crociate, caffetteria entrata presto nelle abitudini cittadine: "Il covid è stato una grande sfida ma ci ha preso giovani e deboli ed e per questo che ha avuto lui la meglio: a malincuore comunichiamo che il viaggio di bacionero termina a breve…".Claudio e Simona ci avevano messo davvero il cuore, oltre che il danaro: avevano deciso di tornare nell'amata Trani da Milano 3 anni fa, dopo un percorso professionale durato 10 anni: "Il giorno 11 ottobre 2020 faremo i nostri ultimi caffe', cucineremo i nostri ultimi croissant e prepareremo le nostre ultime brioches".E' l'effetto Covid, con il lock down prima, le restrizioni poi, ed i conti che non quadrano più. Non è un nuovo Dpcm a decretare le chiusure di questo tipo di esercizi commerciali. E' proprio il Covid che miete "vittime" anche in materia di attività economiche e posti di lavoro."Chiediamo scusa… ma questa attività deve ormai chiudere, un sogno dove abbiamo messo cuore e anima" scrivono in un post su facebook i due giovani titolari, ricevendo numerosissimi messaggi di solidarietà. L'augurio è che il sogno rinasca, per Simona, per Claudio, e per tutti quanti noi.