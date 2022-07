Trani, festival “Il Giullare”: tre grandi eventi nella settimana

Una programmazione di teatro, musica dal vivo, presentazione di libri e comicità allo scopo di affascinare ad un nuovo modo di vivere la normalità e la diversità attraverso l'arte. Prosegue il calendario degli eventi de "Il Giullare - Teatro contro ogni barriera", il Festival nazionale in programma fino al 7 agosto a Trani.Giunto alla 14esima edizione, il Festival è un'opportunità preziosa di espressione artistica, un teatro contro ogni barriera in cui sul palco, nell'incantevole gioco delle parti, si annullano le differenze per esaltare le maschere degli attori.Oggi, lunedì 4 luglio, alle 21, presso "La Locanda del Giullare", si terrà la presentazione del libro "Aut/Out". Durante la serata Felice Di Lernia dialogherà con l'autore Carlo Ceci Ginestrelli. Venerdì 8 luglio, alle 21, al "Il Salto dell'acciuga" avrà luogo una stand up comedy con la partecipazione di Ivano Bisi, comico che vanta partecipazioni ai Lab Zelig su Comedy central e sempre per Comedy Central è protagonista dell'ottava stagione di stand up comedy; Luca Fagioli, attore di teatro e cinema che ha partecipato come attore, tra gli altri, nei film "Non ho sonno" (2000) di Dario Argento, "Il pesce innamorato" (1999) di Leonardo Pieraccioni e "Ivo il tardivo" (1995) di Alessandro Benvenuti; Giuseppe Scoditti, comico apprezzato nell'ultima stagione di Italia's Got Talent.Condurrà la serata Marco Colonna.Sabato 9 luglio, alle 20.45, in piazza Duomo si terrà l'evento "Aspettando il buio", Concerto Fisarmonica, tastiera, chitarra con il duo Massimo Tagliata e Andrea Dessì. Conduce il giornalista Aurora Nicola.Il duo propone, un viaggio trasversale nel mondo delle contaminazioni musicali mediterranee. Partendo dal tango argentino, citando autori come: Gardell, Gato Barbieri, fino all'immenso Astor Piazzolla. Passando dalla coinvolgente ritmica del flamenco con composizioni originali ispirate a Paco De Lucia.Il tutto condito con il sapore del jazz, con il quale i due musicisti si misurano da sempre nel loro percorso artistico...In un concerto ricco, poetico e pieno di cambi di atmosfera...Il Giullare si fa sempre grande e, per l'edizione del ritorno post-pandemico, toccherà diverse location della città, dal fortino Sant'Antuono della villa comunale al Castello Svevo, dal Centro Jobel a piazza Duomo, accogliendo sul palcoartisti al fine di coinvolgere e avvicinare al mondo della diversità.