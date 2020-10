Trani, in coda per il tampone

Social Video 40 secondi Covid, in centinaia in coda per il tampone

Più di un centinaio in una mattinata, tutti in fila in auto nei pressi della sede degli Operatori Emergenza Radio (alle spalle dello stadio comunale) in attesa del tampone: sono iniziate oggi, da parte de parte del laboratorio privato Centro Analisi del dott. Marco Papagni accreditato dalla Regione Puglia, le operazioni per i tamponi per la diagnosi Covid19 per chi decida di farlo autonomamente a pagamento.Il Centro Analisi del dott. Papagni ha differenziato le sedi: per le normali analisi rimanela sede di via De Cuneo, mentre per questa "emergenza" si è scelto lo spazio deglla sede Oer nei pressi dello stadio. E' li che si registrano le file di auto, perchè numerose sono le persone che decidono di sottoporsi a quell'analisi."In tutta la mattinata ne abbiamo espletati più di un centinaio di tamponi - spiega il dott. Marco Papagni - poi abbiamo bloccato le prenotazioni, e riapriremo la possibilità di farlo da lunedì mattina. I risultati riusciamo a fornirli in giornata".Com'è noto la Giunta regionale ha stabilito infatti che i laboratori privati accreditati di analisi della rete Sars Cov 2 sono autorizzati all'esecuzione di test molecolari per i soggetti asintomatici che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, per motivi di viaggio e per richieste non correlate ad esigenze cliniche e di salute pubblica, già disciplinate dai provvedimenti nazionali e regionali. Il costo è a totale carico del soggetto privato richiedente.