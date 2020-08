Trani, la Perla che ha bisogno di buone mani

Trani è bella, bellissima! Ma questo basta per mantenere il primato in un settore in continua evoluzione? "Certamente No!", afferma il candidato al consiglio comunale del M5S,, avvocato civilista in lista con"Il settore turistico può essere da volano per tutta l'economia locale, ma per fare ciò occorre invogliare i visitatori a restare più giorni in città fornendo servizi adeguati alle nuove esigenze del turismo. Questa è una città meravigliosa che da un lato offre un patrimonio culturale e artistico enorme ma dall'altro servizi non adeguati." Tuttavia, lo sforzo da mettere in atto per portare a tale trasformazione non è facile. "Quella di trasformare la Trani della foto-ricordo con la cattedrale alle spalle, in una città accogliente, attiva, innovativa e pronta ad affrontare le nuove richieste del turismo. Pertanto occorre un'azione sistemica partendo da cose semplici, sino a grandi progetti di infrastrutture. Dobbiamo assicurare innanzitutto una città più libera: dal traffico, dalla sporcizia e dall'inciviltà, puntando sul miglioramento dei servizi.""Nel nostro programma – sottolinea l'avv. Fallù- sono molteplici gli obiettivi su cui abbiamo ragionato e le azioni che abbiamo pianificato per lo sviluppo del settore turistico. Un'idea semplice e facilmente attuabile che porterebbe ad un miglioramento dei servizi turistici e ad una differenziazione delle attività, al fine di integrare il turismo con le attività produttive e andare incontro alleè la creazione di un portale collegato ad un'app e a canali di promozione social che servano, ad esempio, per prenotare una visita ad un monumento o per richiedere una guida. Inoltre, può essere uno spazio per tour virtuali o mini guide on line attive, tramite Qr-code inserito nella cartellonistica. il portale web conterrà anche nuove forme di promozione di attività connesse a nuove forme di turismo (es. riparazione bici per cicloturista) o promozione di attività esperenziali."Infatti il viaggiatore è sempre meno alla ricerca di un luogo dove andare, ma sempre più attento ad una destinazione in cui "fare qualcosa". "Trani deve essere una città Viva e da Vivere!" Per questo intendiamo creare un marchio "Trani, Perla Viva" offrendo al turista l'esperienza di vivere l'humus culturale della nostra terra come la vendemmia, la raccolta delle olive, la pesca (incentivando la pesca turismo) e coinvolgendo tutti i settori interessati con una notevole ricaduta economica. ""Abbiamoper lo sviluppo economico della città – conclude il candidato al consiglio comunale Massimo Fallù-, perché in gioco c'è il futuro economico della città, che se non riesce a stare al passo con l'evoluzione delle richieste del mercato, rimarrà solo un'immagine sbiadita di una magnifica cattedrale."