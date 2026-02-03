Bene confiscato alla mafia
Bene confiscato alla mafia
Attualità

Trani, la seconda vita dei beni sottratti alle mafie: un seminario per trasformare l'illegalità in inclusione sociale

Mercoledì 4 febbraio alla Biblioteca Bovio un confronto a più voci per valorizzare il riutilizzo sociale dei patrimoni confiscati.

Trani - martedì 3 febbraio 2026
Come può un immobile, un tempo simbolo del potere criminale, diventare un avamposto di democrazia e partecipazione cittadina? È questa la sfida culturale e sociale al centro del seminario intitolato "Un bene in comune: i beni confiscati alle mafie come risorsa del territorio", che si svolgerà a Trani mercoledì 4 febbraio 2026.

L'appuntamento è fissato per le ore 15:00 presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio (piazzetta San Francesco). L'obiettivo dell'incontro è andare oltre il semplice aspetto legale della confisca, approfondendo il valore cruciale della "restituzione" alla collettività. Restituire un bene, infatti, significa sottrarlo alle logiche di sopraffazione per trasformarlo in un generatore di coesione sociale, opportunità di lavoro e legalità attiva.

La rete organizzativa e gli obiettivi L'evento nasce dalla sinergia tra il Comune di Trani e il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS. Gode inoltre del patrocinio di CSVnet ETS e della collaborazione di una fitta rete di partner strategici: CSVnet Puglia, i livelli nazionale e regionale di "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS", e la Cooperativa sociale Semi di Vita. Una coalizione ampia che testimonia la necessità di un approccio integrato per gestire una materia così complessa.

I protagonisti del confronto Il pomeriggio di lavori si aprirà con i saluti istituzionali che vedranno coinvolti il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, e l'assessora ai Servizi Sociali, Alessandra Rondinone, insieme alle voci di vertice del mondo del volontariato: Chiara Tommasini (presidente CSVnet) e Rosa Franco (presidente CSV San Nicola).
A seguire, il seminario entrerà nel vivo con panel tecnici moderati da Alessandro Nicola Attolico (dirigente Comune di Trani) e Alessandro Cobianchi (direttore CSV San Nicola). Il parterre dei relatori è di alto profilo e mescola competenze giuridiche, amministrative e sociali: interverranno Tatiana Giannone (responsabile nazionale beni confiscati di Libera), il Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti, Francesco Menditto (consigliere dell'Agenzia Nazionale ANBSC), l'assessora regionale alla Legalità Silvia Miglietta, il direttore di CSVnet Alessandro Seminati e l'esperto Francesco Capone.

Dalla teoria alla pratica: le testimonianze Il seminario non si limiterà all'analisi teorica. Un focus specifico sarà dedicato alle "buone pratiche", per dimostrare concretamente come il riutilizzo sociale sia una realtà possibile e sostenibile. A portare la loro esperienza diretta sul campo saranno don Angelo Cassano, referente regionale di Libera Puglia, e Angelo Santoro, presidente della Cooperativa sociale Semi di Vita, esempi tangibili di come i beni strappati alle mafie possano diventare volano di riscatto e sviluppo per l'intero territorio.
tl@
  • Biblioteca di Trani
Altri contenuti a tema
Lezioni sul passato per capire il presente: domani in Biblioteca l'Odissea Eventi e cultura Lezioni sul passato per capire il presente: domani in Biblioteca l'Odissea Alessandra Pizzi guiderà il pubblico attraverso le tappe del viaggio simbolico di Ulisse
Adhd, a Trani le istituzioni dialogano con le famiglie Enti locali Adhd, a Trani le istituzioni dialogano con le famiglie Incontro in biblioteca tra insegnanti, genitori, Comune e Asl per dare risposte su una tra le condizioni più diffuse tra i giovanissimi
"Storie d'inverno" riscaldano la Biblioteca Bovio: un mese di letture e laboratori per crescere con i libri (da 0 a 13 anni) Eventi e cultura "Storie d'inverno" riscaldano la Biblioteca Bovio: un mese di letture e laboratori per crescere con i libri (da 0 a 13 anni) Partito il ricco calendario di gennaio: dalle "coccole" per i piccolissimi ai gruppi di lettura per adolescenti. Un’offerta variegata e formativa per avvicinare le nuove generazioni alla magia del racconto
La Magia del Natale in scena alla Biblioteca Bovio di Trani La Magia del Natale in scena alla Biblioteca Bovio di Trani "Racconti di Natale" unisce teatro, musica e comunità: in scena Sara Santucci con il Coro UniTre e i corsisti di Francese
Oggi in Biblioteca presentazione di "Lumen" di Antonella Maddalena Eventi e cultura Oggi in Biblioteca presentazione di "Lumen" di Antonella Maddalena Un libro che lascia un segno di fuoco e di luce: perché "ognuno di noi è chiamato a illuminare la propria ombra"
Mica scemi, premiazione del concorso di poesie Vita di città Mica scemi, premiazione del concorso di poesie Giovedì 27 nella biblioteca comunale
“Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere Eventi e cultura “Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere Il 26 novembre a Trani un pomeriggio di confronto con tavoli tematici aperti alla cittadinanza
"Leggimi Forte": a Trani i libri pensati e costruiti a misura di bambino Eventi e cultura "Leggimi Forte": a Trani i libri pensati e costruiti a misura di bambino Convegno in Biblioteca sull’importanza della letteratura per l’infanzia: impatto sociale ed emotivo
Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
3 febbraio 2026 Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi
3 febbraio 2026 Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi
Polisportiva Trani, conti chiusi? Vittoria nello scontro diretto: Sammarco sconfitto 0-1
3 febbraio 2026 Polisportiva Trani, conti chiusi? Vittoria nello scontro diretto: Sammarco sconfitto 0-1
Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani
3 febbraio 2026 Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani
"Trani non è una tappa, ma una destinazione ": la ricetta di FdI per l'imposta di soggiorno
3 febbraio 2026 "Trani non è una tappa, ma una destinazione": la ricetta di FdI per l'imposta di soggiorno
Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare»
3 febbraio 2026 Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare»
Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani
3 febbraio 2026 Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani
Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari
2 febbraio 2026 Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari
Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani: tra criticità e progetti di rinnovamento
2 febbraio 2026 Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani: tra criticità e progetti di rinnovamento
Primo riconoscimento a Trani per due alberi monumentali
2 febbraio 2026 Primo riconoscimento a Trani per due alberi monumentali
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.