La Biblioteca “Bovio” di Trani presenta il calendario degli appuntamenti culturali di marzo

La Biblioteca comunale "Bovio" di Trani si prepara ad accogliere una serie di appuntamenti culturali che animeranno il mese di marzo, offrendo alla cittadinanza occasioni di incontro, riflessione e condivisione.Il primo appuntamento è previstocon la presentazione del libro "La geometria segreta della mente" dello psicologo e scienziato cognitivo Francesco Citino. L'opera propone un percorso innovativo alla scoperta degli schemi profondi che guidano la nostra coscienza e il modo in cui interpretiamo la realtà. L'incontro, organizzato dalla Città di Trani in collaborazione con la sezione locale dell'UNUCI, sarà arricchito dalla presenza di relatori e da una breve lezione dello stesso autore.sarà invece presentato il romanzo "La Settimana Santa" dello scrittore tranese Rino Negrogno, primo volume della nuova "Collana Tranensis". Il libro intreccia ricordi personali, tradizioni religiose e vicende legate alla storica Processione dei Misteri, offrendo uno sguardo suggestivo sulla memoria collettiva della città. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione culturale Tranensis.Il ciclo di appuntamenti si concluderà giovedìcon l'iniziativa "Profumo di Primavera", promossa dalla Città di Trani insieme a UNITRE, alla scuola secondaria "Gen. E. Baldassarre" e al CPIA BT "Gino Strada". Il pomeriggio sarà dedicato alla celebrazione dell'arrivo della primavera con musica, poesie, canti e proiezioni artistiche, in un incontro intergenerazionale che unirà studenti, associazioni e cittadini nel segno dell'arte e della condivisione.