Perché (ri)leggere i Classici: oggi in Biblioteca Bovio

Oggi, presso laun appuntamento dedicato a chi desidera riscoprire la forza viva dei grandi autori. Con, l'incontro "Perché (ri)leggere i Classici" propone un percorso intenso e attuale sul tema dell'identità: Io chi sono? Attraverso le pagine di Luigi Pirandello e Fëdor Dostoevskij, fino al mito di Narciso, esploreremo il rapporto tra maschera e verità, tra immagine e interiorità, tra solitudine e relazione. I classici si rivelano così strumenti potenti e contemporanei, capaci di illuminare le nostre fragilità e il nostro bisogno di essere riconosciuti.Un'occasione preziosa per concedersi uno spazio di riflessione e crescita personale.📅 Sabato 28 Febbraio 2026⏰ Ore 18:00🎟️ Ingresso libero📲 Prenotazione obbligatoria al 327 9097113 (anche WhatsApp)