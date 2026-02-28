Eventi e cultura
Perché (ri)leggere i Classici: oggi in Biblioteca Bovio
Io chi sono? Identità, maschere e verità nella grande letteratura
Trani - sabato 28 febbraio 2026 7.20
Oggi, presso la Biblioteca Giovanni Bovio di Trani, un appuntamento dedicato a chi desidera riscoprire la forza viva dei grandi autori. Con Alessandra Pizzi, l'incontro "Perché (ri)leggere i Classici" propone un percorso intenso e attuale sul tema dell'identità: Io chi sono? Attraverso le pagine di Luigi Pirandello e Fëdor Dostoevskij, fino al mito di Narciso, esploreremo il rapporto tra maschera e verità, tra immagine e interiorità, tra solitudine e relazione. I classici si rivelano così strumenti potenti e contemporanei, capaci di illuminare le nostre fragilità e il nostro bisogno di essere riconosciuti.
Un'occasione preziosa per concedersi uno spazio di riflessione e crescita personale.
📅 Sabato 28 Febbraio 2026
⏰ Ore 18:00
🎟️ Ingresso libero
📲 Prenotazione obbligatoria al 327 9097113 (anche WhatsApp)
