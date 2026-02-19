Biblioteca Comunale di Trani
A Trani il mare diventa racconto:  Piero Dorfles presenta “Le parole del mare”

Trani - giovedì 19 febbraio 2026
A Trani il mare diventa racconto con il nuovo libro di Piero Dorfles. Venerdì 20 febbraio, alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, I Dialoghi di Trani presentano con l'autore "Le parole del mare" (Sellerio), il nuovo volume del giornalista e critico letterario.

«C'è qualcosa di unico, nei racconti di mare, che non si verifica con nessun altro scenario», afferma Dorfles, e proprio il mare di Trani e il dialogo culturale che la città promuove rappresentano la cornice ideale per questo libro capace di sprigionare l'energia narrativa del mare navigato. Attraverso la molteplicità dei sentimenti e dei "pensieri marinari", l'autore esplora come i grandi narratori abbiano raccontato e interpretato il mare, dispiegandone simbolismi e suggestioni senza tempo.

A conversare con l'autore sarà Nicolò Carnimeo, scrittore e giornalista, docente di Diritto della navigazione presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e presidente della Fondazione Vedetta sul Mediterraneo.

Le parole del mare è un viaggio in profondità, un'esplorazione dei fondali della letteratura e dell'immaginario marino alla scoperta di storie straordinarie che nessuno meglio di Piero Dorfles sa riportare in superficie con passione e competenza. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei libri, del mare e delle storie che sanno navigare lontano.

L'incontro, organizzato dall'Ass. La Maria del porto, in collaborazione con il Comune di Trani e la Lega Navale, è gratuito e aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti
