A Trani parte “Cares”: formazione gratuita per caregiver e assistenti domiciliari

Prende avvio a Trani il progetto "Cares", promosso da OPI Bat (Ordine delle Professioni Infermieristiche) in collaborazione con l'Amministrazione comunale. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, è rivolta ai caregiver familiari, ai badanti, agli assistenti domiciliari, ai volontari e alle famiglie che assistono persone con disabilità e/o patologie croniche a domicilio.Il progetto nasce con l'obiettivo di rafforzare le competenze pratiche, il benessere psico-fisico e la rete di supporto dei caregiver, figure centrali nel sistema di assistenza domiciliare, attraverso percorsi formativi mirati, strumenti informativi e una maggiore integrazione con i servizi territoriali. In Italia, i caregiver familiari garantiscono una quota rilevante dell'assistenza alle persone fragili investire nella loro formazione significa migliorare la qualità della cura, ridurre il rischio di complicanze ed eventi avversi e favorire una gestione più consapevole delle situazioni di emergenza. Il progetto Cares si propone di promuovere una cultura dell'assistenza domiciliare fondata sulla collaborazione tra caregiver e professionisti sanitari, favorendo l'empowerment di chi presta cura quotidianamente e contribuendo al miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone assistite.Il percorso formativo prevede tre incontri: giovedì 5 marzo 2026, dedicato alla gestione delle patologie croniche; giovedì 12 marzo 2026, incentrato sull'emergenza sanitaria in ambiente domiciliare; giovedì 19 marzo 2026, riservato al supporto psicologico dei caregiver. Gli incontri si terranno dalle ore 17:30 alle ore 20:00 nella Biblioteca Comunale di Trani "Giovanni Bovio" (piazzetta San Francesco, a Trani).Nel corso degli incontri, completamente gratuiti per i partecipanti, con la presenza di esperti e professionisti saranno affrontati, tra gli altri, i temi della gestione dei parametri vitali, del primo intervento in caso di emergenza, della prevenzione delle lesioni da pressione e delle dermatiti da incontinenza, della corretta mobilizzazione dell'utente in ambiente domestico, della gestione della terapia farmacologica e dei dispositivi medicali, nonché degli aspetti psicologici legati al ruolo del caregiver.ProgrammaPROGRAMMA INTEGRATO NEL PROGETTO (Tre giornate da circa 3 ore ciascuna)Relatori: Dott. Giuseppe Papagni (Presidente Opi Bat), dott. Abbasciano Vincenzo (Consigliere Opi Bat), dott.ssa Ceausescu Cristina (Commissione Opi Giovani), dott.ssa Minervini Mariangela (fisioterapista)Obiettivi: introdurre il progetto, inquadrare la cronicità e fornire le basi per la movimentazione in sicurezza dell'utente allettato.Programma – Orario indicativo: 17:30–20:00 — Prima Giornata17:30 – 17:45 — Accoglienza17:45 – :18:00 — Saluti istituzionali e breve intervento politico (Sindaco / Assessore ai Servizi Sociali).18:00 – 18:15 — Presentazione del progetto C.A.R.E.S.: finalità e modalità operative18:15 – 18:45 — La cronicità in ambito domiciliare: impatto sulle famiglie e ruolo del caregiver (relatore esperto).18:45 – 19:15 — Prevenzione delle complicanze a domicilio: segnali di allarme, gestione delle condizioni croniche e quando attivare i servizi.19:15 – 19:30 — Movimentazione e trasferimento dell'utente allettato: dimostrazione pratica e tecniche sicure (esercitazione guidata).19:30 – 20:00 – Discussione, chiusura giornata e presentazione contenuti della seconda GiornataRelatori: Dott. Giuseppe Papagni (Presidente Opi Bat), dott. Abbasciano Vincenzo (Consigliere Opi Bat), dott. Vincenzo Ricchiuti, dott. Carlo AlboreoObiettivi: fornire competenze pratiche per le emergenze più comuni a domicilio, chiarendo cosa è possibile attuare in sicurezza prima dell'arrivo dei soccorsi. Sospetto arresto cardiaco: riconoscimento, chiamata al 118, RCP di base (teoria + dimostrazione su manichino). Soffocamento da disfagia: manovre per adulti (dimostrazione). Sospetta crisi epilettica: comportamento corretto e sicurezza ambientale. Gestione di traumi da caduta: primo approccio e limiti dell'intervento domestico.Relatori: Dott. Giuseppe Papagni (Presidente Opi Bat), dott. Abbasciano Vincenzo (Consigliere Opi Bat), dott.ssa Celestino Eleonora (psicologa psicoterapeuta)Obiettivi: affrontare le esigenze psicologiche e relazionali dei caregiver e presentare le risorse locali di supporto. Intervento della psicologa psicoterapeuta: strategie di coping, prevenzione del burnout, tecniche pratiche. Integrazione con i servizi territoriali: modalità di accesso ad ASL, servizi sociali, associazioni e gruppi di auto-mutuo aiuto.Tavola rotonda: condivisione di casi concreti e risposte degli esperti (infermieri, psicologo, referenti).