Comune di Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Comune di Trani. Foto Tonino Lacalamita
Attualità

A Trani parte “Cares”: formazione gratuita per caregiver e assistenti domiciliari

Il progetto promosso da OPI BAT con il Comune: tre incontri per rafforzare competenze, gestione delle emergenze e benessere psicologico di chi assiste persone fragili

Trani - giovedì 5 marzo 2026 Comunicato Stampa
Prende avvio a Trani il progetto "Cares", promosso da OPI Bat (Ordine delle Professioni Infermieristiche) in collaborazione con l'Amministrazione comunale. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, è rivolta ai caregiver familiari, ai badanti, agli assistenti domiciliari, ai volontari e alle famiglie che assistono persone con disabilità e/o patologie croniche a domicilio.

Il progetto nasce con l'obiettivo di rafforzare le competenze pratiche, il benessere psico-fisico e la rete di supporto dei caregiver, figure centrali nel sistema di assistenza domiciliare, attraverso percorsi formativi mirati, strumenti informativi e una maggiore integrazione con i servizi territoriali. In Italia, i caregiver familiari garantiscono una quota rilevante dell'assistenza alle persone fragili investire nella loro formazione significa migliorare la qualità della cura, ridurre il rischio di complicanze ed eventi avversi e favorire una gestione più consapevole delle situazioni di emergenza. Il progetto Cares si propone di promuovere una cultura dell'assistenza domiciliare fondata sulla collaborazione tra caregiver e professionisti sanitari, favorendo l'empowerment di chi presta cura quotidianamente e contribuendo al miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone assistite.

Il percorso formativo prevede tre incontri: giovedì 5 marzo 2026, dedicato alla gestione delle patologie croniche; giovedì 12 marzo 2026, incentrato sull'emergenza sanitaria in ambiente domiciliare; giovedì 19 marzo 2026, riservato al supporto psicologico dei caregiver. Gli incontri si terranno dalle ore 17:30 alle ore 20:00 nella Biblioteca Comunale di Trani "Giovanni Bovio" (piazzetta San Francesco, a Trani).
Nel corso degli incontri, completamente gratuiti per i partecipanti, con la presenza di esperti e professionisti saranno affrontati, tra gli altri, i temi della gestione dei parametri vitali, del primo intervento in caso di emergenza, della prevenzione delle lesioni da pressione e delle dermatiti da incontinenza, della corretta mobilizzazione dell'utente in ambiente domestico, della gestione della terapia farmacologica e dei dispositivi medicali, nonché degli aspetti psicologici legati al ruolo del caregiver.

Programma
PROGRAMMA INTEGRATO NEL PROGETTO (Tre giornate da circa 3 ore ciascuna)
  • Giornata 1 — Presentazione, contesto e competenze di base, Biblioteca Comunale di Trani "GIOVANNI BOVIO", 5 marzo 2026
Relatori: Dott. Giuseppe Papagni (Presidente Opi Bat), dott. Abbasciano Vincenzo (Consigliere Opi Bat), dott.ssa Ceausescu Cristina (Commissione Opi Giovani), dott.ssa Minervini Mariangela (fisioterapista)
Obiettivi: introdurre il progetto, inquadrare la cronicità e fornire le basi per la movimentazione in sicurezza dell'utente allettato.
Programma – Orario indicativo: 17:30–20:00 — Prima Giornata
17:30 – 17:45 — Accoglienza
17:45 – :18:00 — Saluti istituzionali e breve intervento politico (Sindaco / Assessore ai Servizi Sociali).
18:00 – 18:15 — Presentazione del progetto C.A.R.E.S.: finalità e modalità operative
18:15 – 18:45 — La cronicità in ambito domiciliare: impatto sulle famiglie e ruolo del caregiver (relatore esperto).
18:45 – 19:15 — Prevenzione delle complicanze a domicilio: segnali di allarme, gestione delle condizioni croniche e quando attivare i servizi.
19:15 – 19:30 — Movimentazione e trasferimento dell'utente allettato: dimostrazione pratica e tecniche sicure (esercitazione guidata).
19:30 – 20:00 – Discussione, chiusura giornata e presentazione contenuti della seconda Giornata
  • Giornata 2 — Orario indicativo: 17:30 – 20:00 – Primo soccorso e gestione delle emergenze a domicilio. Biblioteca Comunale di Trani "GIOVANNI BOVIO", 12 marzo 2026
Relatori: Dott. Giuseppe Papagni (Presidente Opi Bat), dott. Abbasciano Vincenzo (Consigliere Opi Bat), dott. Vincenzo Ricchiuti, dott. Carlo Alboreo
Obiettivi: fornire competenze pratiche per le emergenze più comuni a domicilio, chiarendo cosa è possibile attuare in sicurezza prima dell'arrivo dei soccorsi. Sospetto arresto cardiaco: riconoscimento, chiamata al 118, RCP di base (teoria + dimostrazione su manichino). Soffocamento da disfagia: manovre per adulti (dimostrazione). Sospetta crisi epilettica: comportamento corretto e sicurezza ambientale. Gestione di traumi da caduta: primo approccio e limiti dell'intervento domestico.
  • Giornata 3 — Orario indicativo: 17:30 – 20:00 — Benessere del caregiver: supporto psicologico e risorse territoriali. Biblioteca Comunale di Trani "GIOVANNI BOVIO", 19 marzo 2026
Relatori: Dott. Giuseppe Papagni (Presidente Opi Bat), dott. Abbasciano Vincenzo (Consigliere Opi Bat), dott.ssa Celestino Eleonora (psicologa psicoterapeuta)
Obiettivi: affrontare le esigenze psicologiche e relazionali dei caregiver e presentare le risorse locali di supporto. Intervento della psicologa psicoterapeuta: strategie di coping, prevenzione del burnout, tecniche pratiche. Integrazione con i servizi territoriali: modalità di accesso ad ASL, servizi sociali, associazioni e gruppi di auto-mutuo aiuto.
Tavola rotonda: condivisione di casi concreti e risposte degli esperti (infermieri, psicologo, referenti).
Locandina
Locandina
  • Biblioteca di Trani
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
“Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo “Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo Il centro SAVE e l’Ambito Territoriale lanciano un mese di mobilitazione contro la violenza di genere
A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi L’11 marzo al Nodo Galattica della Biblioteca Comunale Giovanni Bovio la presentazione della misura della Regione Puglia: fino a 7.560 euro per gruppo e tutoraggio dedicato per trasformare idee in azioni concrete sul territorio.
Servizio civile, dieci posti nel Comune di Trani Enti locali Servizio civile, dieci posti nel Comune di Trani Domande entro l'8 aprile
Perché (ri)leggere i Classici: oggi in Biblioteca Bovio Eventi e cultura Perché (ri)leggere i Classici: oggi in Biblioteca Bovio Io chi sono? Identità, maschere e verità nella grande letteratura
Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00 Politica Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00 L'ipotesi è che la convocazione sia collegabile alle tensioni interne al Partito Democratico
Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità Vita di città Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità Finanziato con fondi del Pnrr
PNRR, al via i tirocini per i percorsi di autonomia per persone con disabilità Politica PNRR, al via i tirocini per i percorsi di autonomia per persone con disabilità Presentazione lunedì 23 febbraio 2026 nella sala Tamborrino
A Trani Piero Dorfles presenta “Le parole del mare” Eventi e cultura A Trani Piero Dorfles presenta “Le parole del mare” Venerdì in biblioteca
Trani, Rosa Uva: “Ascoltare è giusto, ma ora servono proposte concrete per la città”
5 marzo 2026 Trani, Rosa Uva: “Ascoltare è giusto, ma ora servono proposte concrete per la città”
Via De Robertis, albero ad alto fusto pericolosamente inclinato: Art.97 chiede interventi urgenti
5 marzo 2026 Via De Robertis, albero ad alto fusto pericolosamente inclinato: Art.97 chiede interventi urgenti
“Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo
5 marzo 2026 “Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo
A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi
5 marzo 2026 A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi
Smantellata una rete di furti e rapine: 10 arresti, colpi anche a Trani
4 marzo 2026 Smantellata una rete di furti e rapine: 10 arresti, colpi anche a Trani
Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo
4 marzo 2026 Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo
L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio
4 marzo 2026 L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio
Tentato furto in un campo fotovoltaico tra Andria e Trani
4 marzo 2026 Tentato furto in un campo fotovoltaico tra Andria e Trani
Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo»
4 marzo 2026 Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo»
Confraternita del Carmine: nuovo Consiglio e Amministrazione e nuovo corso
4 marzo 2026 Confraternita del Carmine: nuovo Consiglio e Amministrazione e nuovo corso
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.