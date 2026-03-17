Nicoletta Verna a Trani per la presentazione del nuovo romanzo L’inverno delle stelle

In occasione dell'uscita del nuovo romanzo "L'inverno delle stelle" l'autrice Nicoletta Verna sarà ospite presso la biblioteca comunale G. Bovio di Trani martedì 17 marzo 2026 alle ore 17:30.Dopo il grande successo de "I giorni di vetro", l'autrice torna in libreria per la prima volta con un romanzo di formazione per ragazzi, ambientato nella Toscana del 1943: un libro coraggioso, un inno alle scelte individuali che hanno il potere di determinare il corso della Storia.Durante l'incontro, Nicoletta Verna dialogherà con Ottavia Digiaro, direttrice artistica de I Dialoghi di Jukebooks. Il pubblico avrà modo di conoscere l'autrice e immergersi nel mondo della protagonista, in un'Italia segnata da bombardamenti e privazioni.Organizzato in collaborazione con la Città di Trani, l'Aps Jukebooks, l'Aps La Maria del porto e la libreria Luna di Sabbia, l'evento si inserisce nella seconda edizione de I Dialoghi di Jukebooks, nell'ambito de I Dialoghi di Trani 2026.