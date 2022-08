Trani meta consigliata per un viaggio in autunno: a dirlo è il Washington Post

«In Italia c'è molto di più che la sua iconica cultura da spiaggia»: a dirlo è il Washington Post in un lungo articolo sulle mete migliori da raggiungere quando tutti gli altri sono tornati dalle ferie e l'esperienza di viaggio non rischia di essere rovinata dalle orde di turisti. Il quotidiano americano nel celebrare le bellezze italiane consiglia anche un «viaggio autunnale per visitare le città d'arte, sorseggiare un Aperol spritz e osservare gli abitanti del luogo vestiti in maniera impeccabile, magari in Toscana o a Trani». A ripostare orgoglioso sui suoi canali social l'articolo ripreso in Italia dall'agenzia Adnkronos è il sindaco Amedeo Bottaro: ancora una volta Trani fa gola proprio a tutti, persino agli americani!