Trani perde Rosaria Molinini, la "Tina Pica di Puglia"

L'Associazione Culturale Teatro Mimesis piange la scomparsa di Rosaria Molinini, straordinaria attrice caratterista e tra i primi soci sostenitori della associazione. Ne delinea la vicenda artistica, dal profilo fb dell'associazione, il presidente Marco Pilone.Rosaria, che nell'ambiente dei filodrammatici era conosciuta come "la Tina Pica della Puglia", aveva 90 anni. Dopo il pensionamento si è dedicata al teatro amatoriale e ha partecipato a numerose commedie, tra queste "La gelosia non è più di moda", "La lettera di mammà", "Mamma, piccole tragedie", "La partenza dei Crociati", "Sammartòeine ce nan'àe la sàere è la matoèine", "Shoa", "I capelli del diavolo", "Quaènd'è brutte a sté a lòeite tra megghiàere e maròeite" (con la quale si aggiudicò il Primo Premio come migliore attrice caratterista a Festival Nazionale del Teatro di Acireale), "Imbrogli, imbroglioni e imbrogliati" (anche con questo lavoro si aggiudicò tre premi e 7 nomination oltre ad una lunghissima tournée in tutta italia), "Surde e cecàte", "L'istruttoria", "Campanile sera", "Il berretto a sonagli", "Desgrèzie ad'avàie", "Le sorelle Patanella, vedova sposata e zitella", "Nessuno è perfetto", "L'abito della Granduchessa", "L'accertamento della verità", "Facciamoci una risata", "Diversamente giovani" ed infine il suo ultimo lavoro "Filastrocche in valigia".Un lutto che colpisce profondamente la nostra famiglia teatrale. Se ne va una grande artista e una grande donna ma, soprattutto un'amica speciale, era la nonna meravigliosa di tutti noi. Il vuoto che ci hai lasciato sarà immenso ma proveremo a colmarlo con tutti i ricordi che abbiamo di te e dei nostri momenti insieme.Esprimo a nome mio e dei soci attori che hanno avuto la fortuna di conoscerla il più vivo cordoglio alla sua famiglia in questo doloroso momento.Il funerale verrà celebrato domani Martedì 2 Febbraio alle ore 10.00 presso la Chiesa Madre del Cimitero di Trani.