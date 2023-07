Trani premiata per l'impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

Creme solari spray, tonno in scatola, tappi corona delle bibite: la borsa mare degli italiani contiene anche imballaggi in acciaio e conferirli correttamente è una buona abitudine e una pratica fondamentale, da mantenere anche in vacanza. Proprio per far conoscere le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l'importanza del loro corretto conferimento RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI, promuove "Cuore Mediterraneo". La campagna itinerante estiva quest'anno fa tappa a Trani dove l'inviata speciale Alice ha incontrato i bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento e dal riciclo dell'acciaio, un materiale che può essere riciclato al 100% e all'infinito.Il Consorzio RICREA ha consegnato al Comune uno speciale riconoscimento per l'impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti: secondo le stime, infatti, nel 2023 a Trani ne verranno raccolte 143 tonnellate, con un incremento del 40% rispetto al 2022."Promuovere l'importanza di un corretto conferimento di barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio è una missione che rimane al centro della nostra attenzione, anche durante l'estate - spiega Roccandrea Iascone, Responsabile della comunicazione del Consorzio Ricrea -. Crediamo fermamente che una campagna di sensibilizzazione che coinvolga direttamente e in modo concreto i cittadini giochi un ruolo decisivo nell'assicurare che il processo circolare degli imballaggi in acciaio diventi sempre più condiviso e virtuoso, e sono contento oggi di premiare i risultati positivi raggiunti grazie al lavoro sinergico del Comune di Trani e di AMIU S.p.A."."Sono felicissimo del riconoscimento ricevuto da RICREA (Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio) per i risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata - dichiara il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro - perché testimonia, ancora una volta, quanto la nostra città rappresenti un modello virtuoso a livello nazionale. Sono molto fiero, da primo cittadino, di rappresentare una comunità sensibile sui temi ambientali ed un'amministrazione in grado di sviluppare un modello efficiente di gestione dei rifiuti".Oltre al Comune, RICREA ha premiato AMIU S.p.A., che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti."Il prestigioso riconoscimento - sono le parole dell'Amministratore Unico Ing. Ambrogio Giordano di AMIU S.p.A. - è motivo di orgoglio ed è anche un incoraggiamento a proseguire lungo il percorso intrapreso. Nel primo semestre 2023 la percentuale di raccolta differenziata è stata pari al 76,32%: abbiamo consolidato gli ottimi risultati registrati negli anni precedenti. Il merito del riconoscimento va ai cittadini tranesi che ogni giorno dedicano tempo e attenzione alla differenziazione dei rifiuti e a tutti coloro con cui condividiamo gli obiettivi ambientali".L'Italia rappresenta un'eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali imballaggi, con un tasso di riciclo pari all'80,6% degli imballaggi in acciaio immessi a consumo, che supera già ampiamente l'obiettivo per il 2025 (70%) e quello dell'80% fissato per il 2030 dall'Unione Europea. Nel 2022 sono state avviate al riciclo 418.091 tonnellate (+7,2% rispetto all'anno precedente), pari al peso di 4 navi da crociera.