Trani Sociale ripara il campetto di basket "Peter Pan"

Sarà il gruppo di Trani Sociale diretto da Daniele Santoro, in collaborazione con i giovani dello stesso movimento, capeggiati da Alessandro Petio, a curare la riparazione e manutenzione del campetto di basket "Peter Pan", tra via Pugliese e via Leoncavallo, precedentemente danneggiato. Il Dirigente comunale dott. Attolico, ricevuta la disponibilità del gruppo ad intervenire, ha autorizzato i componenti di Trani Sociale a compiere l'importante gesto di volontariato. Anche l'assessore allo Sport Leo Amoruso ha espresso la propria ammirazione per il generoso slancio manifestato da Trani Sociale, la giovane realtà socio culturale che si sta distinguendo per disponibilità ed entusiasmo nei confronti della Città.