Trani, sparatoria all'alba di domenica in via Cavour

Una sparatoria si è verificata intorno alle 6 di questa mattina, domenica 8 settembre, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Cavour. Il tratto di strada interessato dalla sparatoria è stato chiuso con nastro segnaletico. Sono in corso i rilievi da parte delle unità scientifiche dei Carabinieri. Presente anche la Polizia di Stato per regolamentare il traffico. Sul marciapiede di via Cavour e corso Vittorio Emanuele sono state trovate tracce ematiche: la persona ferita dopo essere stata colpita sul corso sarebbe stata protetta da altri presenti e condotta su via Cavour e via Umberto come testimoniamo le numerose tracce ematiche presenti sul marciapiede. Da fonti investigative risulta che la rissa con ogni probabilità sia avvenuta tra ragazzi e che almeno uno sia rimasto ferito gravemente. Lo stesso si sarebbe recato spontaneamente al Pronto Soccorso senza il 118. Trovata anche un'Audi grigia abbandonata all'incrocio che sembrerebbe essere quella usata dai malviventi. Seguono aggiornamenti.