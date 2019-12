Trani sul filo: oggi in scena "Eva, ritratto di una costola"

Oggi un nuovo ed imperdibile appuntamento di Trani sul filo: alle ore 21, nello chapiteau di Piazza Gradenigo andrà in scena Eva, ritratto di una costola.Per chi non conoscesse già Rita Pelusio (Una delle protagoniste de La TV delle ragazze di Serena Dandini) sarà una sorpresa assoluta, mentre non sarà difficile trovare sotto lo chapiteau dei fans consolidati di questa straordinaria attrice comica. Scappata dal Diario di Mark Twain, la sua Eva è una figura curiosa e ribelle che si affaccia al nostro mondo con uno sguardo puro. Una donna sola nel "vuoto" paradiso gioca a scoprire, si perde e si ritrova, scrive, annota e inventa. Un clown beffardo, molto lontano dall'immagine della bella bionda e ingenua a cui l'iconografia ci ha abituati. E la mela? Morderla o non morderla? Questo è il problema che lo spettacolo non risolverà assolutamente, più impegnato nel travolgerci.Biglietti in vendita nei luoghi di spettacolo, on-line su www.tranisulfilo.it e naturalmente a Palazzo Beltrani (botteghino e ufficio informazioni di Trani sul filo), tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00, martedì 31 dicembre - dalle ore 10:00 alle ore 14:00; mercoledì 1 gennaio - chiusura per festività, sabato 4 gennaio - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 per tutta la notte (notturno Fellini, solo su prenotazione, posti limitati); lunedì 6 gennaio - dalle ore 10:00 alle ore 18:00.Ovviamente sarà possibile visitare a Palazzo Beltrani il museo e tutte le collezioni esposte, compresa la mostra dedicata a dedicata a Tina Modotti, nelle date e orari indicate anche nel notturno dedicato a Fellini. Info: 0883.500044.Sempre visibili sino al 6 gennaio, inoltre, la mostra diffusa, omaggio a Gianni Rodari, allestita per le vie della città da Enzo Covelli di Miranfù. Il programma in dettaglio su www.tranisulfilo.it