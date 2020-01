Trani sul filo prosegue a pieno ritmo circense con lo spettacolo di Nando e Maila

A riportare nel pieno ritmo circense, dopo i festeggiamenti di Capodanno, è una coppia di fantasisti, nell'accezione tradizionale del termine, di travolgente bravura. Clown, acrobati e polistrumentisti, suonano l'intera scenografia concepita proprio come uno strumento musicale per animare questo concerto/spettacolo che mette in scena una storia d'amore travagliata, nella quale ciascuno potrà riconoscersi, all'insegna di un'ironia pungente e di sorprendenti "acrobazie musicali". In, sotto lo chapiteau inpropongono una scommessa: giocare ai musicisti dell'impossibile trasformando loro stessi, la struttura e lo stesso pubblico in un'imprevedibile orchestra. Sentire (e vedere) per credere! I pali diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa, campane e dialogano con una tromba, un bombardino, una fisarmonica, un violino, una chitarra elettrica…... Ma reggono anche un trapezio, i tessuti della danzatrice volante e nascondono anche un segreto che, magari, alla fine dello spettacolo, scopriremo grazie al "contributo" di un ennesimo strumento…, festival di circo contemporaneo concepito daper l'dellae realizzato grazie alla collaborazione dell'e al sostegno dellae del, propone un'altra famiglia circense italiana conosciuta in tutta Europa per la capacità di gioco leggero che "impone" alle platee recuperando la tradizione del varietà.Botteghino aperto a palazzo Beltrani tutti i giorni. dalle 10,00 alle 18,00; biglietteria on line ( www.tranisulfilo.it ) e naturalmente biglietteria "volante" all'ingresso dello chapiteau. Preparativi in corso per l'e naturalmente degli altri straordinari ospiti, mentre, sono la mostra diffusa,, allestita per le vie della città da Enzo Covelli die la bellissima mostra, allestita a Palazzo Beltrani e dedicata a. Info: 0883.500044.Chapiteau21,00di e concollaborazione artistica: Marta Dalla Via, Carlo Bosodisegno luci e audio: Federico Cibinscenografie: Ferdinando D'Andria, Studio Sossaimessa in scena: Luca Domenicali"Spesso le cose più interessanti sono le più folli" F. Fellini