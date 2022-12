Trani Tradizioni scende per strada con due serate di animazione natalizia

Programma giovedì 22 dicembre

Venerdì 23 dicembre

L'associazione culturale Trani Tradizioni sarà presente in Piazza della Repubblica e vie cittadine nei giorni 22- 23 dicembre con: "Natale in piazza". Ci saranno timpanisti schiaccianoci, elfi, giocolieri a led, Babbo Natale e mascotte. Tutti i partecipanti saranno vestiti a tema e gli stessi si esibiranno in piazza della Repubblica e per le vie del centro.Babbo Natale con i suoi Elfi allieterà le serate con balli e canti, sarà un momento di aggregazione per tutti, in particolare, come già fatto lo scorso anno, con le altre associazioni nel settore del volontariato e disabilità che ben hanno partecipato, agli eventi con entusiasmo coinvolgimento anche di ragazzi diversa nazionalità e religione inseriti già nella nostra associazione.Ore 17:30 Piazza della Repubblica aspettando Babbo Natale con gli amici elfi.Ore 18:30 Piazza della Repubblica e via cittadine esibizioni timpanisti Schiaccianoci che allieteranno con le loro melodie il momento di festaOre 19:30 Piazza della Repubblica spettacolo luminoso con giocolieri ed elfidurante la serata verranno distribuiti doni per i più piccoli.Ore 20:30 spettacolo della neve e balli finaliOra 17:30 aspettando Babbo Natale con i suoi amici elfi, esibizione dei Timpanisti SchiaccianociOre 18:30 Avvio alla parata natalizia presso Corso Vittorio Emanuele fino alla pinetina di Via AndriaAll'arrivo esibizione dei Timpanisti, Ballo degli elfi, con Babbo Natale, Mamma Natale, Olaf e Rudolph.