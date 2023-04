Trani, visita del Prefetto al Comando Provinciale dei Carabinieri

Questa mattina, il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, dott.ssa Rossana Riflesso, ha fatto visita alla sede del Comando Provinciale dei Carabinieri della Bat.L'Autorità, accompagnata dal Comandante Provinciale, Col. Alessandro Andrei, ha ricevuto gli onori da un picchetto di Carabinieri in grande uniforme speciale e, subito dopo, ha incontrato gli Ufficiali della sede, i Comandanti di Compagnia e di Stazione e una rappresentanza di militari dell'Arma territoriale della BAT, nonché delle Stazioni e dei Nuclei dei Carabinieri forestali presenti nella provincia.Successivamente si è tenuto un breve briefing nel corso del quale sono state illustrate al Prefetto le caratteristiche organizzative e operative dei presidi dell'Arma nella Bat, approfondendo anche le principali problematiche connesse con la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica del territorio e l'andamento della delittuosità in ambito provinciale.Di seguito, il Prefetto ha visitato i locali ove operano i vari reparti della sede, tra cui la Centrale Operativa, centro nevralgico del Comando Provinciale ove vengono gestite tutte le richieste di intervento che pervengono al numero di emergenza 112, l'Aula per le audizioni protette realizzata nell'ambito del progetto "Una stanza tutta per sé" con il contributo del Club Soroptimist di Bari, e gli uffici della Stazione di Trani che, ogni giorno, riceve decine e decine di cittadini.Al termine dell'incontro la dott.ssa Rossana Riflesso ha apposto una dedica sul memoriale del servizio giornaliero, ringraziando tutti i Carabinieri della Bat per l'opera laboriosa e silenziosa svolta in favore della collettività e per il prezioso servizio di prossimità che le Stazioni Carabinieri -capillarmente diffuse in tutti i comuni della provincia- offrono ogni giorno al nostro territorio dimostrando competenza e dedizione.