Trasporto locale sicuro e sostenibile, inaugurati i tre nuovi autobus dell'Amet

Sono stati inaugurati questa mattina tre nuovi autobus a metano ottenuti attraverso i fondi Pnrr.«Tra i 29 Comuni beneficiari dei nuovi autobus a metano adibiti al trasporto pubblico locale, c'è anche Trani, dove abbiamo inaugurato oggi 3 nuovi mezzi sostenibili e confortevoli a disposizione di tutta la cittadinanza. Ogni nuovo autobus messo in funzione è motivo di orgoglio per la Regione Puglia, che si sta impegnando per rinnovare il parco mezzi regionale»: sono le parole dell'assessore della Regione Puglia, Debora Ciliento che ha presenziato all'inaugurazione questa mattina.«Percorrere la città in autobus permette di avere una prospettiva diversa sulle vie e sulle piazze che viviamo ogni giorno. Ed è ancora meglio quando il bus è nuovo, comodo e sostenibile come quelli che abbiamo inaugurato stamattina.Sono felice che questi autobus siano già usati dagli studenti tutte le mattine e invito tutti a trattare i mezzi con cura e rispetto. Così ci prendiamo cura delle nostre città e le manteniamo sicure».