Tre giudici e un cancelliere a fare il tampone, caos al Tribunale di Trani

Tre giudici ed il cancelliere a fare il tampone. Perciò è slittata l'udienza collegiale fissata stamattina davanti alla prima sezione del tribunale penale di Trani. Una misura precauzionale come le quarantene di alcuni dipendenti degli uffici della Procura e dello stesso tribunale sottoposti a tampone, ed in attesa dell'esito, anche se la positività riguardi un loro stretto contatto. Così com'è avvenuto oggi per un impiegato della sezione lavoro del tribunale. Intanto sulla situazione generale e sulle misure di prevenzione degli uffici giudiziari tranesi è intervenuto il Procuratore della Repubblica Renato Nitti che in una comunicazione al presidente dell'ordine degli avvocati Tullio Bertolino definisce la situazione "meno grave sebbene comunque allarmante".«Stiamo applicando una procedura che prevede una scansione precisa di accertamenti e contromisure per ogni caso di positività. Finora non sono mai stati accertati casi di contagio avvenuti negli uffici giudiziari.L'attenzione che stiamo avendo a monitorare anche i contatti stretti dei contatti stretti dei positivi ha elevato l'attenzione ulteriormente. L'Asl sta efficacemente supportando questa procedura che, in modo mirato, prevede isolamento/quarantena e tamponi (antigenico e molecolare) anche agli stretti contatti. Prevede inoltre la sanificazione, spesso resa possibile dalla collaborazione degli enti locali. Ciò finora ha consentito di reagire individuando, isolando e cinturando i casi. Non abbiamo seguito la linea di chiedere in una soluzione tamponi per tutti e disporre sanificazione di tutto; linea forse neppure sostenibile per un solo giorno e soprattutto che non offre certezze neppure per il giorno successivo. Non abbiamo chiesto alla Asl ciò che peraltro, senza reale e stabile beneficio per noi, creerebbe sicuramente un dannoso rallentamento dello stesso servizio per tutti gli altri cittadini. Ora tocca a tutti noi fare la nostra parte: ai magistrati (giudicanti, del penale, del civile e del lavoro, requirenti, togati e onorari), al personale amministrativo, alla polizia giudiziaria ed all'avvocatura. Insieme abbiamo anche stabilito di creare un comitato di controllo interno che dobbiamo far funzionare bene.Facciamo in modo che le cautele che nel protocollo abbiamo condiviso la settimana scorsa siano da tutti osservate».