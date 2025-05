Trionfo del Comprensivo B.R.P.D al Premio Nazionale sull’Inclusione a Castel di Sangro

Il 24 maggio 2025 la nostra scuola è stata protagonista a Castel di Sangro (AQ) in occasione della cerimonia di premiazione dell'XI Edizione del Concorso Nazionale di Narrativa e Video sull'Inclusione, promosso per stimolare la riflessione dei giovani sul tema dell'inclusione attraverso la scrittura e le arti visive.Le classi 2^C e 2^B, coordinate con grande passione dal prof. Francesco Rossi , dalla prof.ssa Sabrina Di Venosa , dalla prof.ssa Alessandra Massafra e dalla prof.ssa Cuocci Marta , si sono distinte per l'originalità e l'impegno dimostrati nei lavori presentati, tanto da ricevere un importante riconoscimento: la pubblicazione delle opere in un volume collettivo dedicato alle migliori produzioni.Durante la cerimonia, la studentessa Virginia Vania ha ritirato il premio a nome delle classi, accompagnata dalla sua mamma la signora Simona Simeone, che ringraziamo per aver rappresentato la nostra scuola con entusiasmo e partecipazione.Un ringraziamento speciale va anche al nostro Dirigente Scolastico, professor Giovanni Cassanelli, che da sempre sostiene la partecipazione della scuola a iniziative educative e culturali di valore, capaci di promuovere la crescita personale e sociale degli studenti.Arti Visive – "La vera vittoria"Tra i contributi più significativi presentati dagli studenti, spicca il video intitolato "La vera vittoria", che ha saputo raccontare con profondità ed emozione una storia di esclusione e riscatto ambientata nell'Italia del dopoguerra.Il racconto è ambientato a Trani negli anni Cinquanta e ha come protagonista Marco Zamberini, un bambino costretto sulla sedia a rotelle, a cui viene negata la possibilità di partecipare a una gara di atletica organizzata dalla scuola. La decisione, presa dai professori e dal dirigente scolastico, riflette i pregiudizi e le barriere culturali dell'epoca.Ma i suoi compagni di classe non accettano questa ingiustizia. Uniti dalla volontà di cambiare le cose, si mobilitano per coinvolgere Marco e garantirgli la possibilità di gareggiare, trasformando quell'evento sportivo in una testimonianza autentica di inclusione e amicizia.Attraverso un linguaggio cinematografico semplice ma efficace, i ragazzi hanno saputo trasmettere un messaggio universale: la vera vittoria non sta nel superare gli altri, ma nel fare in modo che nessuno resti indietro.Narrativa – "Un mondo per amico"A ricevere uno speciale riconoscimento è stato anche il racconto "Un mondo per amico", ideato e scritto collettivamente dagli studenti.Il brano, toccante e profondo, ha come protagonisti Jenny e Amedeo, due ragazzi che stringono una sincera amicizia con un piccolo koala di nome Kikko. Il racconto si snoda tra realtà e immaginazione, affrontando con delicatezza i temi della diversità, dell'empatia e del rispetto per l'ambiente.Attraverso una narrazione fresca e simbolica, i ragazzi sono riusciti a trasmettere un messaggio forte e attuale: ogni essere vivente, umano o animale, può diventare nostro amico se sappiamo guardare oltre le apparenze e accogliere la bellezza dell'altro."Un mondo per amico" ha convinto la giuria per l'originalità della trama, la qualità della scrittura e la capacità di evocare emozioni autentiche.Anche questo racconto è stato selezionato per essere pubblicato nella raccolta ufficiale del concorso, a testimonianza dell'impegno e della creatività dei nostri studenti.Il concorso non è stato solo un'occasione per raccontare e riflettere, ma anche un'esperienza formativa e umana: durante il soggiorno a Castel di Sangro, gli studenti hanno partecipato a laboratori, incontri culturali e momenti di confronto con coetanei provenienti da tutta Italia.Grazie agli studenti, ai docenti e alle famiglie per il lavoro svolto con passione e sensibilità. Questo traguardo ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a educare attraverso valori concreti come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto reciproco.