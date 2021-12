Tulipani di Puglia, la scuola Petronelli partecipa al progetto promosso da "Terra Promessa" di Foggia

Il 2°Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani partecipa al progetto promosso dall'associazione 'Terra Promessa' di Foggia, vincitore del bando 'Orizzonti Solidali' della Fondazione Megamark.L'idea nasce dall'esperienza della coltivazione del primo campo di Tulipani di Puglia, situato nelle vicinanze di Foggia. Dopo l'iniziativa dei 'tulipani sospesi' donati da oltre 600 sostenitori attraverso un crowdfunding agli ospedali italiani, un'altra idea è stata custodita in attesa di diventare realtà: continuare a far accadere il bene, perché il bene possa generare altro bene.Cento bulbi di tulipani da piantare a disposizione della nostra scuola, per far scoprire ai bambini la bellezza della terra e la magia dell'attesa.In questa settimana abbiamo ricevuto il kit di giardinaggio con tutto l'occorrente per squadrare il campo, dissodarlo, e per piantare e prenderci cura di uno dei fiori più belli che la primavera propone. Nel nostro giardino abbiamo preparato un pezzetto di terra coltivabile per piantare i bulbi di tulipani. Ad ogni campo è stato assegnato un nome e ogni bambina/o ha "segnato" il bulbo piantato con il proprio, e quando sarà primavera ognuno potrà ammirare o raccogliere il proprio fiore e portarlo a casa."La bellezza della terra e la magia dell'attesa nelle mani dei nostri bambini".