Tumore dell'endometrio, se ne parla sabato a Trani a Palazzo San Giorgio

Sabato 19 ottobre, a Trani, presso Palazzo San Giorgio, si terrà un importante seminario -responsabile scientifico il dott. Pietro Mario Lalli, direttore Dipartimento materno-infantile della Asl Bt – sul "Tumore dell'endometrio oggi, diagnosi-terapia-follow up".Il tumore dell'endometrio è uno dei tumori pelvici più diffusi nelle donne al giorno d'oggi, complice lo stile di vita dei paesi occidentali. In Italia rappresenta il terzo tumore per frequenza nelle donne nella fascia di età 50-69 anni ed è complessivamente il 4,6% di tutti quelli diagnosticati con circa 8mila nuovi casi ogni anno. Fortunatamente la percentuale di cura è molto alta, attestandosi all'80% perché si riesce a diagnosticarlo al primo stadio di evoluzione, trattandosi di un tumore che dà segnali evidenti della sua presenza.Il convegno - suddiviso in tre sessioni con avvio dei lavori alle ore 9 - vuole approfondire l'intero percorso diagnostico terapeutico, partendo dagli aspetti anatomopatologici e molecolari delle neoplasie endometriali, affrontando le metodiche utili alla diagnosi e le tecniche di imaging, giungendo al trattamento chirurgico radicale e delle recidive, contemplando anche i casi in cui è possibile eseguire un trattamento fertility sparing nelle donne con neoplasia allo stadio iniziale con desiderio riproduttivo