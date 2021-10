«Turismo e Cultura: binomio vincente» per Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria

La dott. Marina Lalli, nostra concittadina e Presidente nazionale di Federturismo Confindustria è intervenuta nei giorni scorsi in una tavola rotonda sul tema "Cultura e turismo, il binomio vincente per lo sviluppo economico del sistema Paese", e il suo intervento è stato riportato in un articolo del quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".Per Lalli il "Turismo fa rima con Cultura" in Italia soprattutto, ma non soltanto. L'estate appena passata ha visto buoni risultati: "Nel turismo abbiamo avuto una estate di grande successo. Abbiamo perso una buona fetta di turismo straniero – ha sottolineato la Presidente di Federturismo - ma noi italiani abbiamo riscoperto la nostra penisola, e i borghi sono stati presi d'assalto", ha detto durante la tavola rotonda.Resta grave la situazione di alcune aziende turistiche: "Le nostre strutture non sono più adeguate ad accogliere un nuovo turismo, gli hotel devono essere rinnovati, adeguati. Bene il bonus dell' 80%, ma il tetto di 200mila euro po' essere sufficiente forse per un B&B, non per una struttura storica. Speriamo si riesca a cambiare il tiro".Il forte rapporto fra turismo e cultura si estrinseca in queste parole: "E' molto importante coniugare esperienza turistica, culturale e di vita. Se le città iconiche saranno rinnovare la loro offerta, i turisti ritorneranno. Ogni euro speso in cultura ne restituisce il doppio in altri settori come il turismo e i trasporti. Il turismo è il palcoscenico per il made in Italy, il design, il nostro modo di vivere"