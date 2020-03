Tutti i provvedimenti del sindaco Bottaro per fronteggiare il Coronavirus a Trani

Social Video 2 minuti Coronavirus, Amedeo Bottaro

Quella di ieri per i cittadini è stata un'altra giornata fitta di preoccupazioni. L'attività svolta dall'Amministrazione comunale è stata tanta e il sindaco di Trani, ancora una volta, ha rotto il silenzio con un video per rassicurare tutti e fornire le informazioni utili a fronteggiare la situazione. «Siamo in costante contatto con il contagiato - ha annunciato Bottato - che sta decisamente meglio. Abbiamo adottato diverse provvedimenti, contattato le famiglie delle classi in cui si trovavano i due ragazzi posti in quarantena per fornire tutti i dati utili e sanificato l'intero condominio».I provvedimenti adottati, però, non finiscono qui. Sono state attivate tutte le funzioni sanitarie di Protezione civile. Le attività scolastiche sono state sospese fino al 15 marzo e per la stessa durata resterà chiusa anche la biblioteca. «Inibisco - ha dichiarato il sindaco - l'utilizzo delle palestre, quelle scolastiche sono già chiuse. Chiusa anche Villa Guastamacchia».Il primo cittadino ha annunciato anche una sanificazione di Palazzo di Città. Inoltre, saranno regolati gli accessi in maniera diversa per diminuire il flusso quotidiano. «Restiamo tranquilli - ha rassicurato - e se pur con le dovute precauzioni, viviamo la nostra vita tranquillamente, senza creare allarme sociale. Tutti le info utili le trovate sul sito del Comune».