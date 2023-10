Tutto pronto per Venerdì a Teatro, si parte il 6 con "I soldi non fanno la felicità"

Anche quest'anno sono cinque le rappresentazioni in cartellone: appuntamenti con cadenza bisettimanale che si svolgeranno dal 6 ottobre all'1 dicembre nell''auditorium Monsignor Pichierri della chiesa di San Magno di Trani.

Nonostante gli aumenti generalizzati, Venerdì a Teatro garantisce una formula immutata, come sottolineano Enzo Matichecchia (attore e regista della Compagnia dei Teatranti) e Lella Mastrapasqua (attrice e presidente della stessa compagnia nonché direttrice artistica della rassegna): "Anche per questa edizione - dicono - siamo riusciti a garantire agli spettatori gli stessi costi di biglietti e di abbonamenti, immutati rispetto alla prima edizione. Speriamo che il pubblico ci premi come sempre ha fatto".



Venerdì 20 ottobre 2023

I soldi non fanno la felicità

a cura della compagnia Scémë Sèmbë Nujë di S. Croce di Magliano (CB)

In casa di Ciccillo si vive di stenti, in uno stato di povertà assoluta. Nonostante questo la moglie Concetta, agli occhi degli abitanti del quartiere, finge agiatezze "culinarie", creando allusioni, gag e spassosi malintesi. A questo si aggiunge il fidanzamento della figlia Angelina con Vittorio, rampollo della nobile famiglia Pettulli, che per essere ben visto dai genitori di Angelina, si finge un povero studente. Le cose si complicano ancor di più con l'arrivo di Alfonso, fratello di Ciccillo, che torna dall'America e che tutti credono ricchissimo. Da qui parte un intreccio di situazioni divertenti perché il dubbio è: Alfonso è tornato ricco o più povero di quando è partito? I sospirati dollari si fanno attendere e il finale... è tutto da scoprire. La compagnia Scémë Sèmbë Nujë ha presentato negli anni anche opere di Scarpetta e De Filippo, e rappresenta ormai una garanzia e un punto fermo del teatro popolare molisano.

Tutto pronto per quinta edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e cofinanziata dall'assessorato alle Culture della Città di Trani nell'ambito del piano triennale della cultura 2021/2023.