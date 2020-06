È ufficiale: martedì 30 giugno il mercato riparte in via Falcone

Social Video 1 minuto Mercato in via Falcone

«Martedì 30 giugno riparte il mercato in via Falcone». Dopo giorni di attesa, a comunicare l'ufficialità è il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. La possibilità di un trasferimento era nell'aria già dal mese di maggio ed ora diventa realtà. Le attività propedeutiche allo spostamento del mercato, infatti, erano state discusse e concordate nel corso di una conferenza con la Asl Bat, i rappresentanti delle associazioni di categoria Fiva, Confesercenti, Confcommercio, Cna, Federcommercio, Amiu e rappresentanti del commissariato di Pubblica Sicurezza.Dopo 15 anni, le bancarelle del mercato si accingono a lasciare via Superga. Così come previsto dal documento strategico del commercio approvato dal Consiglio comunale il 17 gennaio del 2018, l'area che meglio può consentire, temporaneamente e straordinariamente, il rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali per prevenire e contenere il contagio da covid-19 è proprio via Falcone. L'Amministrazione Comunale si è impegnata a disporre tutti i posteggi garantendo comunque una corsia di emergenza di 2,75 metri.La nuova area mercatale sarà opportunamente delimitata da recinzioni fisse e da transenne mobili presidiate. Garantita la vigilanza per verificare l'afflusso di persone ed evitare assembramenti a cura di personale che sarà incaricato dagli operatori economici interessati. Nelle prossime ore cominceranno i rilievi sul posto propedeutici alla tracciatura degli stalli.