Ufficio scolastico nella Bat: “A parte gli annunci, quando aprirà davvero?”

Sembrava che tutti i passi necessari all'insediamento della nuova sede dell'istituendo Ufficio scolastico provinciale della Bat fossero stati compiuti. E invece forse non è così se è vero come è vero che a tutt'oggi l'attivazione e l'apertura dello stesso Ufficio non sono ancora avvenute. Forse esistono degli impedimenti dei ritardi. Per capire le eventuali cause della vicenda, la Flc Cgil e la Cgil Bat hanno chiesto ormai più di un mese fa, il 7 ottobre scorso, una nota (inviata alla Prefettura della BAT, alla Provincia BAT, all'Ufficio scolastico regionale, all'USP di Bari e al Comune di Barletta), un incontro urgente a tutte le istituzioni sul tema dell'Ufficio scolastico provinciale della sesta provincia pugliese ma a tutt'oggi la richiesta resta inevasa. "Praticamente se c'è qualche problema o intoppo non è dato sapere", riferisconoMichele Valente, segretario generale della Cgil Bat e Angela Dell'Olio, segretaria generale Flc Cgil Bat."La rilevanza di questo tema, il nuovo Ufficio scolastico provinciale, è enorme. L'Ufficio scolastico provinciale è vitale per le scuole e i lavoratori di questo territorio. Un territorio complesso e variegato che richiede un ufficio dedicato risolvendo l'annosa anomalia di istituti scolastici, insegnanti e personale ATA che, pur operando nella stessa provincia, fanno riferimento a due uffici scolastici differenti (Bari e Foggia) per ogni tipo di questione organizzativa e burocratica. Prima tra tutte, la più nota, la formulazione delle graduatorie e l'assegnazione di incarichi. Torniamo, dunque, a chiedere che le Istituzioni aprano a un incontro con la parte sindacale, nello specifico con la Flc Cgil e Cgil Bat affinché siano resi noti i motivi del ritardo nell'attivazione dell'Ufficio scolastico provinciale, e possano essere comunicati e condivisi, in modo realistico, i tempi per l'apertura dello stesso", concludono.