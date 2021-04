Ufficio tributi: temporanea chiusura al pubblico

Al fine consentire il riordino e messa in sicurezza dell'archivio cartaceo presente negli ambienti dell'Ufficio Tributi ed il contestuale aggiornamento della banca dati tributaria alle nuove disposizioni normative sul canone unico patrimoniale in sostituzione di TOSAP, ICP e DPA, l'Ufficio Tributi dovrà necessariamente restare chiuso al pubblico da lunedì 26 aprile a mercoledì 28 aprile per consentire l'espletamento delle predette operazioni.Per urgenze scrivere alla seguente mail:responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.itL'attività riprenderà regolarmente a partire da giovedì 29 aprile.