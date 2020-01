Ultimo giorno di Trani sul filo, stasera nello chapiteau il MagdaClan

Certo, dopo due giornate affollatissime, sorprende vedere in calendario "solo" uno spettacolo per il giorno della Befana, ma siamo ale all'ultimaper condividere le emozioni di quest'avventura. E per quanto la conclusione di una bella edizione come quella appena trascorsa dicomporti una certa dose di tristezza, sarà proprio difficile difenderla dal travolgente divertimento dell'appuntamento con il, sotto lo chapiteau, in, ormai connotata come "quella" del Circo. Che dire? Ce ne faremo una ragione e così bilanci e nostalgie saranno rinviati a dopo, lasciando all'Epifania del festival circense che ilha deciso di sposare, il compito, ancora una volta, di farci sognare.In pista acrobati, giocolieri e fantasisti di questa straordinaria formazione che quest'anno, sotto il proprio chapiteau, ha ospitato artisti che ricorderemo a lungo e un pubblico entusiasta ormai appassionatosi a quest'arte.è un susseguirsi di numeri e imprese animate da acrobati pescatori di sogni che prendono il largo sulla loro nave-circo. Un cabaret dove immagini surreali sono accompagnate dalla musica dal vivo. Numeri pieni d'incanto e tecnica sopraffina, giocata nelle più insolite discipline: scale in equilibrio, corde aeree, portés acrobatici, manipolazione d'oggetti inaspettati, vertiginose verticali, acrodanza e sfide pronte a trasformarsi in abbracci.Al congedo naturalmente tutti presenti per i ringraziamenti, a cominciare dall', dal direttore artisticoe dal custode dell'impresa, dalla preziosissima, impegnata nella cura di ogni dettaglio e dal complice, per finire con la, indispensabile sostenitrice grazie al capitolo #WeareinPuglia, veicolo di promozione turistica per una Città che ha scelto l'e il plurale per pensare il suo futuro.Botteghino aperto a Palazzo Beltrani dalle 10,00 alle 18,00; biglietteria on line ( www.tranisulfilo.it ) e naturalmente biglietteria "volante" all'ingresso dello chapiteau. Sempre ancora per un giorno visibili la mostra diffusa nelle vie del centro (via Mario Pagano), 20 pannelli, a cura di Enzo Covelli della libreria Miranfù, e la bellissima esposizione, allestita a Palazzo Beltrani, dedicata a, la grande fotografa del '900. Info: 0883.500044.