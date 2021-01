Un'altra persona investita a Trani

Questa mattina le ambulanze sono accorse per due incidenti che hanno visto vittime due persone: dopo quello che ha coinvolto una signora in piazza della Repubblica, in tarda mattinata un'altra persona è stata investita sul Corso Alcide de Gasperi, all'incrocio con via Gisotti.Intervenuti tempestivamente i soccorsi.In tilt il traffico visto anche l'orario di punta in cui l'incidente è avvenuto.