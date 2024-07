Un bike sharing non funziona così. Primi sintomi di un fallimento?

Cominciano ad arrivare le prime fotografie. L'unica spiegazione di queste biciclette abbandonate è che siano state "scassinate" poiché non posizionando le biciclette nei propri stalli una volta attivata l'app il tempo di uso continuerebbe a correre. Non ci sono troppe parole se non una profonda amarezza. Se ne può dire di tutte, che c'erano altre priorità, che le strade di trani sono in buona parte dissestate, che piste ciclabili o delimitazioni per consentire un circuito ciclabile sono insufficienti: questo non giustifica tagliare le gambe a un tentativo di condivisione comune, cittadina, civile. Sharing significa proprio questo, condivisione: non ne siamo proprio capaci? Speriamo siano solo piccoli episodi di incapacità.