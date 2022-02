Un camion perde materiale oleoso in via Bovio: operazioni in corso per ripristinare il tratto di strada

Un sabato pomeriggio scivoloso per un tratto di via Bovio su cui da un camion sono state rilasciate sostanze oleose che lo hanno reso impraticabile.L'intervento di due furgoni della sicurezza stradale a insieme alla Polizia locale, ha isolato il tratto di strada e realizzato le operazioni di recupero e pulizia.Le operazioni sono state messe in atto in modo da non bloccare nella zona il traffico ma solo rallentarlo.