Un Covid Hotel al “S. Nicola pellegrino”? Una ipotesi da non sottovalutare

Diciamo subito che i Covid Hotel sono strutture che servono per ridurre la pressione sui reparti ospedalieri e curare i contagiati senza sintomi gravi che hanno difficoltà a restare in isolamento domiciliare.Il ministro per gli Affari regionali on. Boccia ha dato mandato al commissario straordinario Domenico Arcuri affinché si attivi, d'accordo con le Regioni e i Comuni, per mettere a disposizione il più alto numero possibile di Covid Hotel che serviranno a ridurre la pressione sui reparti ospedalieri e sui Pronto Soccorso.Insomma c'è necessità forte di istituire un Covid Hotel in ogni provincia italiana: "Bisogna attivarsi immediatamente per mettere a disposizione il più alto numero possibile di Covid hotel" sono state le sue parole.In Puglia la Protezione civile avrebbe già individuato i Covid Hotel in cinque province, tranne che nella Bat: lo fa presente in una nota il segretario generale della Cgil Bat, D'Alberto: "Non sappiamo se si tratti di una dimenticanza, di un rinvio o anche di una scelta strategica. Ma siamo certi che l'assenza di questo territorio nell'indicare un riferimento alberghiero vada rapidamente colmata".Ora, la domanda viene dai nostri lettori, che sono parecchi: "Al di fuori da ogni polemica, in questo momento di enorme bisogno ed emergenza sanitaria, perché non destinare a Covid Hotel parte della ex struttura ospedaliera tranese?".Una domanda che abbiamo girato al sindaco, Amedeo Bottaro: "E' chiaro che sono decisioni che non spettano a me. In ogni caso, se si trattasse di una sistemazione solo temporanea, cioè solo in relazione a questa emergenza, io sarei assolutamente d'accordo. Nel senso che, in presenza di spazi e luoghi idonei nell'edificio, si potrebbe destinarli a questo importante scopo.La cosa però, sia chiaro, dovrebbe essere solo per questa che spero sia solo una parentesi. Per il nostro Pta, come ben sappiamo, ci sono importanti progetti in itinere, che non devono subire rallentamenti e che dovranno poi essere portati a termine, ad emergenza finita".Intanto c'è bisogno di luoghi dove è possibile garantire un tetto, e non stare a casa moltiplicando i contagi all'interno del proprio nucleo familiare, o per assicurare un letto attrezzato e cure adeguate a chi ha sintomi lievi e non va per forza ricoverato in ospedale.